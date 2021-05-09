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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Hamilton: "Bottas, takım emrinin ardından tamamen adil davrandı"

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Lewis Hamilton, Valtteri Bottas'ın İspanya'da takım talimatları üzerine pozisyonunu bırakırken “tamamen adil” davrandığını söylerken, başlangıçta o sırada takım arkadaşıyla yarışacağını düşündüğünü de ekledi.

Hamilton: "Bottas, takım emrinin ardından tamamen adil davrandı"

Hamilton, rakibi Red Bull pilotu Max Verstappen'i yenmek için riskli bir iki pit stopluk strateji ile İspanya'da galibiyet aldı ve F1 pilotlar şampiyonasında liderliğini korumuş oldu.

Hamilton, ikinci pit stopunu yaptıktan sonra Bottas'ın arkasında üçüncü sırada piste çıktı ancak Mercedes, Bottas'a takım arkadaşıyla farklı stratejilerde olduklarından ona yer vermesini söyledi.

Pozisyon değişimi 10. virajda gerçekleşti ancak Bottas, Hamilton'a geniş bir alan vermedi, başlangıçta üçüncü sıraya düşmeden önce virajı açıktan aldı.

O sırada Bottas, dördüncü sırada bulunan Ferrari'den Charles Leclerc'le arasını açmaya çalışırken çok fazla zaman kaybetmek istemediğini, böylece en hızlı tur denemesi yapmak için bir pit stop fırsatı yakalamaya çalıştığını belirtti.

Bottas "Beni geçmesine kesinlikle daha erken izin verebilirdim. Fakat ben de kendi yarışımı yapıyordum, bu yüzden her zaman bir şeyler hesaplamaya çalışıyordum. Charles'ı pit aralığından çıkarmaya çalışıyordum, böylece tekrar pite gelip fazladan bir puan almaya çalışabilirdim. Aklımdaki en önemli şey kendi yarışımdı."

"Bana onu çok fazla ardımda tutmamamı söylediler, ama dediğim gibi, ben de kendi yarışımı yapıyordum. Buraya insanlara yol vermek için gelmedim, yarışmak için buradayım." dedi.

Hamilton ise Bottas'a ona yer vermesi için talimat verildiğinden haberdar değildi ama 10. virajdaki geçişte bir problem yaşamadığını söyledi.

Hamilton, "Dürüst olmak gerekirse ona talimat verildiğini bilmiyordum, bu yüzden kafamda yarışıyoruz gibi algıladım ve bu özellikle sezonun daha erken bölümlerindeyken benim için hiç sorun değil." 

"Aklımdan, tamam şimdi ona yaklaşıp geçmem gerekiyor diye düşünüyordum ama sonra açıkça 10. viraja girdiğimizde çok farklı stratejiler kullanıyorduk, bu yüzden onu bir aşamada geçeceğimi biliyordum çünkü lastiklerim çok daha iyi durumdaydı."

“10. viraja giriyorduk ve orada bir boşluk olduğunu düşündüm ama tam olarak emin değildim ve sonra bir boşluk oluştu ve Valtteri tamamen adil davrandı. Umarım ona fazla zaman kaybettirmemişimdir.” dedi.

Mercedes takım Müdürü Toto Wolff, Bottas'ın neden pozisyonunu bırakırken hayal kırıklığı yaşadığını anladığını,  ancak takımın nihai sonucunu etkilemediği için hiçbir endişesi olmadığını söyledi.

Wolff, "Yarış pilotlarının içgüdüleri böyledir."

“Belki de bunu isterdim çünkü Lewis tamamen farklı bir stratejideydi, biraz daha hızlı gelecekti."

“Fakat sonunda istediğimiz sonucu aldık ama Valtteri'nin tekrar zor bir gün geçirdiğini ve neden sinirlendiğini anlayabiliyorum.

“Eğer bizi yarışı kaybettirecek bir şey olsaydı, daha kritik olurdu ama neticede bir ders çıkarabileceğimiz bir deneyimdi."

''Bu iki yönlü bir şey ve tartışacağımız konu da bu. Ancak bu konuyu samimi şekilde tartışmalıyız.'' dedi.
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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Selin Elif Köse

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