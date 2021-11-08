Hamilton: “Bottas, startta Verstappen’e kapıyı açık bıraktı”

Pole pozisyonunun sahibi Bottas ve Hamilton, yarışa ilk çizgiden başladı ve takım, bununla beraber yarışı kontrol etmeyi umuyordu.

İkili, ilk viraja Verstappen’le yan yana girdi. Ancak Verstappen, dış taraftan çok iyi bir frenlemeyle beraber iki sürücüyü birden geçmeyi başardı ve liderliğe yükseldi.

Bottas erken frenle Hamilton’a da geçilirken, hemen sonrasında Daniel Ricciardo’nun temasıyla beraber spin attı ve en geriye düştü.

Yarıştan sonra konuşan Hamilton, pistin sağ tarafını korumaya çalıştığını ancak Bottas’ın aynı taktiği uygulamadığını düşündüğünü söyledi.

Hamilton, “Valtteri daha iyi bir start alsaydı, doğal olarak farklı bir şey yapıp onun hava koridoruna girmeye çalışırdım.”

“Ancak onun yanındaydım, ki bu iyiydi ve sonrasında kendi tarafımı koruyordum ve kimsenin iç taraftan gelmeyeceğinden emin olmaya çalışıyordum.”

“Aynalarımda gördüğüm Red Bull’u arkamda tutmaya çalışıyordum ve Valtteri’nin de aynı şeyi yapacağını düşünmüştüm.”

“Ancak o, Max için kapıyı açık bıraktı. Max yarış çizgisindeydi ve ilk viraj için frenlemede harika bir iş yaptı.”

“Ben iç taraftaki kirli bölgedeydim ve benim için hiç umut yoktu.” şeklinde konuştu.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images