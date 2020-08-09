Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Yarış:
05 Saat
:
32 Dakika
:
46 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bottas pole pozisyonunu hak etti"

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Bottas pole pozisyonunu hak etti"
Ekleyen:
, Editör
9 Ağu 2020 06:21

Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton, Valtteri Bottas'ın 70. Yıl Dönümü GP sıralama turlarında kendisinden daha iyi bir iş yaptığını kabul ediyor.

Geçen hafta gerçekleştirilen ilk yarışta Valtteri Bottas'ı mağlup ederek pole pozisyonunu kazanan Hamilton, yarışta galibiyete ulaşan isim olmuştu.

İngiliz pilot bu hafta sonu şimdiye kadar Bottas'la çok yakındı ve Fin pilot, Hamilton'ı sıralama turlarında mağlup ederek pole pozisyonunu kazandı.

İngiliz pilot seansın ardından şöyle dedi: "Valtteri harika bir iş yaptı ve pole pozisyonunu kazandı. Son seansta, çok önemli olduğu anda mükemmel bir tur attı ve pole pozisyonunu aldı."

"Aslında son bölümdeki ilk turum iyiydi ancak ikincisi biraz daha kötü oldu. Her üç sektörü de mükemmel şekilde bir araya getirmeyi başaramadım. Sonunda birkaç hata yaptım ve bunun bedelini ödedim."

"Görevimiz sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle karmaşıktı, ancak herkes eşit koşullarda yarışıyor ve bu nedenle bu bir mazeret olarak kabul edilemez. Bu pistte rakiplerimizi kovalamak kolay değil ama umarım daha yumuşak lastikler ve daha yüksek hava sıcaklıkları sayesinde bir şansım olur."

"Önümüzde ilginç bir yarış. Yapacak çok işimiz var. Nerede gelişebileceğimizi görelim. Tahmin edebileceğiniz gibi, yarın Valtteri'nin önüne geçmek için elimden geleni yapacağım. "

"Yarışta herhangi birinin yumuşak lastiklerin aşınmasını daha iyi şekilde kontrol edebileceğini sanmıyorum."

"Bir hafta önce, daha sert lastiklerle bile durum zordu ve zar zor bitiş çizgisine ulaştım. Yarın pek çok kişinin tek pit stop riskine girmesi pek olası değil. "

 
McLaren: "2021 F1 kuralları, takım güç dengelerini değiştirebilir"

Önceki haber

McLaren: "2021 F1 kuralları, takım güç dengelerini değiştirebilir"

Sonraki haber

Russell: "15. sıra Williams için maksimumdu"

Russell: "15. sıra Williams için maksimumdu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Bottas pole pozisyonunu hak etti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Hamilton: "Bottas pole pozisyonunu hak etti"

70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!

Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"

McLaren: "2021 F1 kuralları, takım güç dengelerini değiştirebilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

McLaren: "2021 F1 kuralları, takım güç dengelerini değiştirebilir"

Racing Point kararı sonucu hakaretler havada uçuşuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point kararı sonucu hakaretler havada uçuşuyor

7-9 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

7-9 Ağustos Yarış Programı

Ferrari, Vettel'in yaşadığı sorunun ardından her iki aracın da güç ünitesini değiştirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'in yaşadığı sorunun ardından her iki aracın da güç ünitesini değiştirdi

Verstappen, sert lastik kararı nedeniyle güçlü hissediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, sert lastik kararı nedeniyle güçlü hissediyor

Son Haberler

Russell: "15. sıra Williams için maksimumdu"
F1 Formula 1 / Son dakika
19dk

Russell: "15. sıra Williams için maksimumdu"

Hamilton: "Bottas pole pozisyonunu hak etti"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Hamilton: "Bottas pole pozisyonunu hak etti"

McLaren: "2021 F1 kuralları, takım güç dengelerini değiştirebilir"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

McLaren: "2021 F1 kuralları, takım güç dengelerini değiştirebilir"

Takım arkadaşı mücadeleleri: 70. Yıl Dönümü GP
F1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: 70. Yıl Dönümü GP

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Bottas pole pozisyonunu hak etti"

1s
2
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!

3
Formula 1

Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"

4
Formula 1

McLaren: "2021 F1 kuralları, takım güç dengelerini değiştirebilir"

1s
5
Formula 1

Racing Point kararı sonucu hakaretler havada uçuşuyor

Son Videolar

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi? 07:03
Formula 1

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi?

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:54
Formula 1

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar 03:45
Formula 1

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar

Son Haberler

Russell: "15. sıra Williams için maksimumdu"
F1

Russell: "15. sıra Williams için maksimumdu"

Hamilton: "Bottas pole pozisyonunu hak etti"
F1

Hamilton: "Bottas pole pozisyonunu hak etti"

McLaren: "2021 F1 kuralları, takım güç dengelerini değiştirebilir"
F1

McLaren: "2021 F1 kuralları, takım güç dengelerini değiştirebilir"

Takım arkadaşı mücadeleleri: 70. Yıl Dönümü GP
F1

Takım arkadaşı mücadeleleri: 70. Yıl Dönümü GP

Verstappen, sert lastik kararı nedeniyle güçlü hissediyor
F1

Verstappen, sert lastik kararı nedeniyle güçlü hissediyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.