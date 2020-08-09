Hamilton: "Bottas pole pozisyonunu hak etti"

Geçen hafta gerçekleştirilen ilk yarışta Valtteri Bottas'ı mağlup ederek pole pozisyonunu kazanan Hamilton, yarışta galibiyete ulaşan isim olmuştu.

İngiliz pilot bu hafta sonu şimdiye kadar Bottas'la çok yakındı ve Fin pilot, Hamilton'ı sıralama turlarında mağlup ederek pole pozisyonunu kazandı.

İngiliz pilot seansın ardından şöyle dedi: "Valtteri harika bir iş yaptı ve pole pozisyonunu kazandı. Son seansta, çok önemli olduğu anda mükemmel bir tur attı ve pole pozisyonunu aldı."

"Aslında son bölümdeki ilk turum iyiydi ancak ikincisi biraz daha kötü oldu. Her üç sektörü de mükemmel şekilde bir araya getirmeyi başaramadım. Sonunda birkaç hata yaptım ve bunun bedelini ödedim."

"Görevimiz sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle karmaşıktı, ancak herkes eşit koşullarda yarışıyor ve bu nedenle bu bir mazeret olarak kabul edilemez. Bu pistte rakiplerimizi kovalamak kolay değil ama umarım daha yumuşak lastikler ve daha yüksek hava sıcaklıkları sayesinde bir şansım olur."

"Önümüzde ilginç bir yarış. Yapacak çok işimiz var. Nerede gelişebileceğimizi görelim. Tahmin edebileceğiniz gibi, yarın Valtteri'nin önüne geçmek için elimden geleni yapacağım. "

"Yarışta herhangi birinin yumuşak lastiklerin aşınmasını daha iyi şekilde kontrol edebileceğini sanmıyorum."

"Bir hafta önce, daha sert lastiklerle bile durum zordu ve zar zor bitiş çizgisine ulaştım. Yarın pek çok kişinin tek pit stop riskine girmesi pek olası değil. "