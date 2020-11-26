Hamilton: "Bottas ile aradaki fark, şanssızlıklar nedeniyle büyüdü"

Hamilton, 2020 Formula 1 şampiyonluğunu iki hafta önce Türkiye GP'de kazanarak ilan etti.

Bu sene iki yarış kazanan Bottas, sezon boyunca istikrarlı bir şekilde Hamilton'a rakip olmakta zorlandı ve kaygan Türkiye yarışında takım arkadaşından tur yedi.

Hamilton'ın eski takım arkadaşı, 2009 Dünya Şampiyonu Jenson Button, geçtiğimiz günlerde Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Hamilton'ın daha güçlü bir takım arkadaşına ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Ancak Hamilton, bu görüşe hemen cevap verdi ve Bottas'ın her sene gittikçe daha iyiye gittiğini söyleyerek onu övdü.

Hamilton, "Basında Bottas 2.0 yorumu almıştı ve bu doğruydu. O, her sene hızlanıyor ve birçok alanda çıtayı yükseltmeye çalışıyor."

"Bu sene gördünüz. Evet, puan farkına bakarsanız şu anda oldukça yüksek ancak çoğu sıralama seansına bakarsanız, çok küçük farklara sahiptik. Bu açıdan sıralamalarda farkı şimdiden kapattı, bu yüzden oldukça zorlayıcı seanslar oldu."

"Ancak yarış performanslarına bakarsak, bu sene sahip olduğum istikrarı gördünüz. Gerçekte bu fark yarattı. Ancak yarış hafta sonuna bakarsanız, oldukça yakındı."

"Tabii ki birinci ve ikinci olmak arasında 7 puan fark var. Düzenli bir şekilde böyle olunca, zamanla fark büyüyor."

"Valtteri bu sene dayanıklılık açısından şanssızdı, bu yüzden fark normalden de büyük oldu." dedi.

Hamilton: "Bana karşı yarışmak kolay değil"

Bottas bu sene Britanya GP'de lastik sorunu yaşayıp 11. olurken Monza'da aracına hasar aldı ve 5. oldu.

Nürburgring'de yarışın başında lider gitmesinin ardından daha sonra motor sorunuyla yarışa erken veda etti ve Imola'da aracına takılan büyük bir parça nedeniyle ciddi zaman kaybetti. Son olarak Türkiye GP'de ilk turda ve ardından yaşadığı spinlerle ancak 14. olabildi.

Hamilton, F1 dünyasının Bottas'a başarılarından dolayı daha fazla değer vermesi gerektiğini çünkü kendisinin kolay bir pilota karşı mücadele etmediğini söyledi.

Hamilton, "İnsanların Valtteri'ye daha fazla saygı göstermeleri gerektiğini söylüyorum. Onun kime karşı mücadele ettiğini hatırlamanız lazım."

"Benim takım arkadaşım olmak kolay bir şey değil. O her hafta sonuna aynı düşünce yapısı ile geliyor. O asla homurdanmıyor ya da aracında bir şeylerin yanlış olduğundan şikayet etmiyor. Her zaman 'Daha iyi iş çıkarması gerektiğini' söylüyor."

"Onun gibi başka bir pilot olup olmadığını bilmiyorum. Bu konuda onunla aynı düşünceyi paylaştığımızı düşünüyorum."

"Her yarış hafta sonuna yenilenmiş bir şekilde geliyoruz. Zihinsel açıdan o, griddeki en güçlü pilotlardan birisi." dedi.