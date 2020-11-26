Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
29 Kas
FP1:
13 Saat
:
08 Dakika
:
27 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bottas ile aradaki fark, şanssızlıklar nedeniyle büyüdü"

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Bottas ile aradaki fark, şanssızlıklar nedeniyle büyüdü"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Alex Kalinauckas
Çeviren: Abdullah Çelik

Lewis Hamilton, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın griddeki en iyi pilotlardan birisi olduğunu ancak bu sene aralarındaki puan farkının Fin pilotun yaşadığı talihsizlikler nedeniyle büyüdüğünü ve kendisine karşı yarışmanın kolay olmadığını söyledi.

Hamilton, 2020 Formula 1 şampiyonluğunu iki hafta önce Türkiye GP'de kazanarak ilan etti. 

Bu sene iki yarış kazanan Bottas, sezon boyunca istikrarlı bir şekilde Hamilton'a rakip olmakta zorlandı ve kaygan Türkiye yarışında takım arkadaşından tur yedi.

Hamilton'ın eski takım arkadaşı, 2009 Dünya Şampiyonu Jenson Button, geçtiğimiz günlerde Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Hamilton'ın daha güçlü bir takım arkadaşına ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Ancak Hamilton, bu görüşe hemen cevap verdi ve Bottas'ın her sene gittikçe daha iyiye gittiğini söyleyerek onu övdü.

Hamilton, "Basında Bottas 2.0 yorumu almıştı ve bu doğruydu. O, her sene hızlanıyor ve birçok alanda çıtayı yükseltmeye çalışıyor."

"Bu sene gördünüz. Evet, puan farkına bakarsanız şu anda oldukça yüksek ancak çoğu sıralama seansına bakarsanız, çok küçük farklara sahiptik. Bu açıdan sıralamalarda farkı şimdiden kapattı, bu yüzden oldukça zorlayıcı seanslar oldu."

"Ancak yarış performanslarına bakarsak, bu sene sahip olduğum istikrarı gördünüz. Gerçekte bu fark yarattı. Ancak yarış hafta sonuna bakarsanız, oldukça yakındı."

"Tabii ki birinci ve ikinci olmak arasında 7 puan fark var. Düzenli bir şekilde böyle olunca, zamanla fark büyüyor."

"Valtteri bu sene dayanıklılık açısından şanssızdı, bu yüzden fark normalden de büyük oldu." dedi.

 

Hamilton: "Bana karşı yarışmak kolay değil"

Bottas bu sene Britanya GP'de lastik sorunu yaşayıp 11. olurken Monza'da aracına hasar aldı ve 5. oldu.

Nürburgring'de yarışın başında lider gitmesinin ardından daha sonra motor sorunuyla yarışa erken veda etti ve Imola'da aracına takılan büyük bir parça nedeniyle ciddi zaman kaybetti. Son olarak Türkiye GP'de ilk turda ve ardından yaşadığı spinlerle ancak 14. olabildi.

Hamilton, F1 dünyasının Bottas'a başarılarından dolayı daha fazla değer vermesi gerektiğini çünkü kendisinin kolay bir pilota karşı mücadele etmediğini söyledi.

Hamilton, "İnsanların Valtteri'ye daha fazla saygı göstermeleri gerektiğini söylüyorum. Onun kime karşı mücadele ettiğini hatırlamanız lazım."

"Benim takım arkadaşım olmak kolay bir şey değil. O her hafta sonuna aynı düşünce yapısı ile geliyor. O asla homurdanmıyor ya da aracında bir şeylerin yanlış olduğundan şikayet etmiyor. Her zaman 'Daha iyi iş çıkarması gerektiğini' söylüyor."

"Onun gibi başka bir pilot olup olmadığını bilmiyorum. Bu konuda onunla aynı düşünceyi paylaştığımızı düşünüyorum."

"Her yarış hafta sonuna yenilenmiş bir şekilde geliyoruz. Zihinsel açıdan o, griddeki en güçlü pilotlardan birisi." dedi.

Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"

Önceki haber

Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"

Hamilton: "Bottas ile aradaki fark, şanssızlıklar nedeniyle büyüdü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bottas ile aradaki fark, şanssızlıklar nedeniyle büyüdü"

Alonso: "Abiteboul artık mesajlarıma yanıt vermiyor!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Abiteboul artık mesajlarıma yanıt vermiyor!"

Sainz, Ferrari'nin 2018 aracıyla test yapmak istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari'nin 2018 aracıyla test yapmak istiyor

Sizin Köşeniz: Koltuksuz istikrar
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Koltuksuz istikrar

Verstappen: "İyi günlerimiz gibi kötü günlerimiz de olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "İyi günlerimiz gibi kötü günlerimiz de olacak"

27-29 Kasım Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

27-29 Kasım Yarış Programı

Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı

Son Haberler

Hamilton: "Bottas ile aradaki fark, şanssızlıklar nedeniyle büyüdü"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bottas ile aradaki fark, şanssızlıklar nedeniyle büyüdü"

Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"

Kvyat doğruladı: "2021'de AlphaTauri'de kalma ihtimalim düşük"
F1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat doğruladı: "2021'de AlphaTauri'de kalma ihtimalim düşük"

GPDA, Türkiye GP'sinde yaşanan vinç olayını tartışacak
F1 Formula 1 / Son dakika

GPDA, Türkiye GP'sinde yaşanan vinç olayını tartışacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"

1s
2
Formula 1

Hamilton: "Bottas ile aradaki fark, şanssızlıklar nedeniyle büyüdü"

45 dk
3
Formula 1

Alonso: "Abiteboul artık mesajlarıma yanıt vermiyor!"

11s
4
Formula 1

Sainz, Ferrari'nin 2018 aracıyla test yapmak istiyor

4s
5
Formula 1

Sizin Köşeniz: Koltuksuz istikrar

10s

Son Haberler

Hamilton: "Bottas ile aradaki fark, şanssızlıklar nedeniyle büyüdü"
F1

Hamilton: "Bottas ile aradaki fark, şanssızlıklar nedeniyle büyüdü"

Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"
F1

Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"

Kvyat doğruladı: "2021'de AlphaTauri'de kalma ihtimalim düşük"
F1

Kvyat doğruladı: "2021'de AlphaTauri'de kalma ihtimalim düşük"

GPDA, Türkiye GP'sinde yaşanan vinç olayını tartışacak
F1

GPDA, Türkiye GP'sinde yaşanan vinç olayını tartışacak

Leclerc: "Türkiye'deki hatamdan dersler çıkaracağım"
F1

Leclerc: "Türkiye'deki hatamdan dersler çıkaracağım"

Son Videolar

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
6s

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
17 Kas 2020

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.