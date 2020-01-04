Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: “Bottas 2.0’dan baskı hissettim”

paylaşım
yorumlar
Hamilton: “Bottas 2.0’dan baskı hissettim”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Cem Özel, Editör
4 Oca 2020 14:20

Altı kez F1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 2019 sezonunun başında “Valtteri Bottas 2.0’dan” baskı hissettiğini söyledi.

Bottas, 2019’un açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix’sini etkileyici şekilde kazanmış ve takım arkadaşı Hamilton’a 20 saniyeden fazla fark atmıştı. Ancak Hamilton’ın aracının yarış içerisinde hasar alması da bunda bir rol oynamıştı.

Kötü geçen 2018’den sonra gelen bu galibiyet ve elde en hızlı tur üzerine Bottas takım telsizinden, “Üzerine alınacak olanlar, canınız cehenneme!” mesajıyla beraber kendisine “Bottas 2.0” benzetmeleri yapılmıştı.

Hamilton, Bahreyn ve Çin’de kazanmayı başarsa da Bottas, Azerbaycan GP’yi kazanarak sürücüler klasmanında liderliğe yükselmeyi başarmıştı.

Hamilton, “Melbourne’de sıralama turlarında iyiydim, ancak yarışı kaybettim. Araçta hasar oluştu ve oldukça geriye düştüm.”

“İlk birkaç yarış genelde benim için mükemmel geçmiyor. Kötü de geçmiyorlar ancak ‘Valtteri 2.0’dan gelen baskı’ vardı ve bir noktada eşit sayıda galibiyetimiz vardı.”

“Kafa olarak sağlam kalmalıydım, dış faktörlerin beni etkilemesine izin vermemeliydim. Ancak bir insan olarak bunları fark etmemek çok zor.” dedi.

Hamilton, Bakü yarışından sonra art arda 4 galibiyet alarak Bottas’ın önüne geçti ve aradaki farkı açtı. İngiliz sürücü sezonun geri kalanında beş yarış daha kazandı ve altıncı şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Hamilton ayrıca 413 puana ulaştı ve bu, kendisinin bir sezonda ulaştığı en yüksek puan oldu.

Daha istikrarlı bir sezon geçirmeye öncelik verip vermediği sorulduğunda Hamilton, “Yarışlarda daha istikrarlı olmak, benim için gerçekten önemliydi.”

“Bu çılgınca, çünkü Ağustos ayına geldiğimizde ‘Tanrım, sekiz galibiyetim var’ diye düşündüm ve takım olarak sanırım 14 galibiyet aldık (Mercedes, 2019’da 15 galibiyet aldı) ve bu tür şeyleri unutuyorsunuz. Çünkü hep ileriye bakıyorsunuz ve zaman her zaman ilerliyor.”

“Ancak bu duruma şaşırmamak, bilerek yaptığım bir şey değildi. Sene boyunca ‘vay canına’ diyebileceğim turu aradım. Ve dürüst olmak gerekirse bazı iyi turlar attım, ancak o düzeyde değillerdi.”

“Ferrari’leri ayıran bazı ikinciliklerim, bana ‘vay canına’ denilebilecek gibi hissettirdi. Çünkü yarım saniye farkla pole pozisyonunda değildim ve size bu şekilde hissettirmemiş olabilir. Ancak bana ‘vay canına’ denilebilecek gibi hissettirdi.”

Sonraki haber
Racing Point'in 2020 şasisi çarpışma testini geçti

Önceki haber

Racing Point'in 2020 şasisi çarpışma testini geçti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Jack Cozens

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: “Bottas 2.0’dan baskı hissettim”

37dk
2
WRC

Tanak, Hyundai ile ilk testinin ardından i20'yi övdü

3
Formula 1

F1'de simülatörün önemi artıyor

4
Dakar

Alonso: “Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok”

2s
5
Formula 1

Racing Point'in 2020 şasisi çarpışma testini geçti

1s

Son Videolar

Michael Schumacher 51 yaşında! - 3 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 04:50
Formula 1

Michael Schumacher 51 yaşında! - 3 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi - 2 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 10:02
Formula 1

2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi - 2 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

1 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:56
Formula 1

1 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri

31 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:55
Formula 1

31 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

''2019'da Vettel'i yenmesi inanılmaz'' - 30 Aralık Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 09:43
Formula 1

''2019'da Vettel'i yenmesi inanılmaz'' - 30 Aralık Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Hamilton: “Bottas 2.0’dan baskı hissettim”
F1

Hamilton: “Bottas 2.0’dan baskı hissettim”

Racing Point'in 2020 şasisi çarpışma testini geçti
F1

Racing Point'in 2020 şasisi çarpışma testini geçti

Binotto: "Schumacher yetenekli ancak gelişmeli"
F1

Binotto: "Schumacher yetenekli ancak gelişmeli"

McLaren, bütçe sınırını sonuna kadar kullanmayı planlıyor
F1

McLaren, bütçe sınırını sonuna kadar kullanmayı planlıyor

Stroll, 2020'de sıralama performansına odaklanacak
F1

Stroll, 2020'de sıralama performansına odaklanacak

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.