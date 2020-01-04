Hamilton: “Bottas 2.0’dan baskı hissettim”

Bottas, 2019’un açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix’sini etkileyici şekilde kazanmış ve takım arkadaşı Hamilton’a 20 saniyeden fazla fark atmıştı. Ancak Hamilton’ın aracının yarış içerisinde hasar alması da bunda bir rol oynamıştı.

Kötü geçen 2018’den sonra gelen bu galibiyet ve elde en hızlı tur üzerine Bottas takım telsizinden, “Üzerine alınacak olanlar, canınız cehenneme!” mesajıyla beraber kendisine “Bottas 2.0” benzetmeleri yapılmıştı.

Hamilton, Bahreyn ve Çin’de kazanmayı başarsa da Bottas, Azerbaycan GP’yi kazanarak sürücüler klasmanında liderliğe yükselmeyi başarmıştı.

Hamilton, “Melbourne’de sıralama turlarında iyiydim, ancak yarışı kaybettim. Araçta hasar oluştu ve oldukça geriye düştüm.”

“İlk birkaç yarış genelde benim için mükemmel geçmiyor. Kötü de geçmiyorlar ancak ‘Valtteri 2.0’dan gelen baskı’ vardı ve bir noktada eşit sayıda galibiyetimiz vardı.”

“Kafa olarak sağlam kalmalıydım, dış faktörlerin beni etkilemesine izin vermemeliydim. Ancak bir insan olarak bunları fark etmemek çok zor.” dedi.

Hamilton, Bakü yarışından sonra art arda 4 galibiyet alarak Bottas’ın önüne geçti ve aradaki farkı açtı. İngiliz sürücü sezonun geri kalanında beş yarış daha kazandı ve altıncı şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Hamilton ayrıca 413 puana ulaştı ve bu, kendisinin bir sezonda ulaştığı en yüksek puan oldu.

Daha istikrarlı bir sezon geçirmeye öncelik verip vermediği sorulduğunda Hamilton, “Yarışlarda daha istikrarlı olmak, benim için gerçekten önemliydi.”

“Bu çılgınca, çünkü Ağustos ayına geldiğimizde ‘Tanrım, sekiz galibiyetim var’ diye düşündüm ve takım olarak sanırım 14 galibiyet aldık (Mercedes, 2019’da 15 galibiyet aldı) ve bu tür şeyleri unutuyorsunuz. Çünkü hep ileriye bakıyorsunuz ve zaman her zaman ilerliyor.”

“Ancak bu duruma şaşırmamak, bilerek yaptığım bir şey değildi. Sene boyunca ‘vay canına’ diyebileceğim turu aradım. Ve dürüst olmak gerekirse bazı iyi turlar attım, ancak o düzeyde değillerdi.”

“Ferrari’leri ayıran bazı ikinciliklerim, bana ‘vay canına’ denilebilecek gibi hissettirdi. Çünkü yarım saniye farkla pole pozisyonunda değildim ve size bu şekilde hissettirmemiş olabilir. Ancak bana ‘vay canına’ denilebilecek gibi hissettirdi.”