Hamilton, Boseman’ın ölüm haberiyle “yıkılmış”

Black Panther filminin siyahi başrol oyuncusu Boseman’ın ölümü, dünyanın dört bir yanından başsağlığı mesajları yağmasına neden oldu.

Hamilton da Spa’da pole pozisyonunu ve yarış galibiyetini elde ettikten sonra araçtan inerken filmdeki ünlü ‘Wakanda Forever’ hareketini yaptı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Hamilton’ın 2020’de karşılaştığı zorlukların, enerjisini pist üzerinde göstermeye teşvik ettiğini söylemişti.

Yarıştan sonra konuşan Hamilton, “Kalbimde ve ruhumda çok fazla yük hissediyorum.”

“Bilirsiniz, haberleri izlerken, dünyada olanları gördüğümde bunlardan etkilenmiş hissediyorum.”

“Black Panther’i Chadwick’in oynadığını gördüğümde çok gururlanmıştım. Benimle aynı ten rengine sahip bir süper kahramanı görmek, çok harika bir andı.”

“Geçtiğimiz gün uyandığımda bir arkadaşımdan haber aldım ve Chad hakkındaki bu mesajı yazarken ağladığını söyledi ve sonrasında haberleri okudum, yıkıldım.”

“O gün, her şeyi toparlamaya ve iyi bir iş yaptığımdan emin olmaya çalışıyordum. Elbette, iyi turlar atıp atamayacağınızı bilmiyorsunuz, dikkatinizin dağılıp dağılmayacağını bilmiyorsunuz.”

“Ancak amacınızı gerçekten anladığınızda, neyi yapmanız gerektiğini bildiğinizde, hedefinizi bildiğinizde bunlar sizi oldukça ileriye götürebilir.” ifadelerini kullandı.

Hamilton’ın Spa’daki galibiyeti, kendisinin 2020 sezonundaki beşinci galibiyeti oldu ve sürücüler şampiyonasındaki en yakın rakibi Max Verstappen ile arasını 47 puana yükseltti.

Ancak İngiliz sürücü, Spa’daki galibiyetini, bu sezonki en sorunsuz galibiyeti olarak nitelemedi.

“Sanırım bu sezonki en sorunsuz galibiyetim Barcelona’ydı. Spa da olumluydu, ancak start kolay değildi. Aynı şekilde yeniden start da öyle.”

“Oldukça normal bir hafta sonu oldu, ancak kesinlikle geliştirilebilecek alanlar var.”

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