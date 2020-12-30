Hamilton Boris Johnson'ın özel isteği üzerine "Şövalyelik Unvanı" alacak

Hamilton'ın Şövalyelik Unvanı alıp almayacağıyla ilgili tartışmalar tüm hızıyla devam ederken, belki de tarihte ilk kez bir sporcunun Şövalyelik Unvanı konusunda bu kadar çok tartışma dönüyor.

Hertfordshire'da dünyaya gelen Hamilton, Formula 1'de yarışan ilk siyahi pilot oldu ve 2020 yılında Black Lives Matter hareketine büyük destek verirken, spordaki siyahilerin sayısını artırmak amacıyla Hamilton Komisyonu'nu kurdu. Bunun öncesinde de yine çeşitli hareketlerde yer almıştı.

Ama Hamilton en çok F1'deki başarılarıyla biliniyor. Çünkü sporda en çok yarış kazanan, podyuma çıkan ve pole pozisyonu alan ismi haline geldi. Ayrıca yedi şampiyonlukla Michael Schumacher'i de yakaladı.

250 milyon sterlini aşkın bir serveti olduğu bilinen Hamilton, F1'deki ilk sezonunu tamamlamasının ardından İngiltere'den İsviçre'ye, sonra da Monako'ya taşındı. Bu da vergi anlamında kendisi için oldukça çıkarlaydı.

İngiltere'nin eski çalışma bakanı Lord Hain, Hamilton'ın İngiltere'deki en büyük 5 bin vergi mükellefinden birisi olduğunu defalarca kanıtlamıştı. Ancak spor onur komitesi, Hamilton'ın Monako'da ikamet etmesinden ötürü, tüm yerel ödüller için ön koşul olan vergi işlemlerini yeterince inceleyemeyeceğini düşünüyordu. Bundan ötürü de İngiliz pilota Şövalyelik Unvanı verilmesine sıcak bakmıyordu.

Hamilton'ın vergi durumuyla ilgili endişeler üzerinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson duruma müdahale etti ve Hamilton'ı Diplomatic and Overseas List"e ekledi. Yani Johnson, Hamilton'ı yurtdışında ve uluslararası alanlarda olağanüstü hizmetler veren kişiler arasına ekledi.

Bu da sorunun ortadan kalktığı anlamına geliyor.

Şimdi Hamilton, Şövalyelik Unvanı'na layık görülen dördüncü F1 pilotu olacak.

Hükümete yakın bir kaynak, Daily Mail'e şöyle dedi: "Boris, Lewis'in Şövalye Unvanı almasını istediğini net şekilde ortaya koydu. Böylece herkes köşeye sıkıştı."