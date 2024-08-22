Hamilton, "Bono"nun Ferrari'ye gelmek yerine Mercedes'te kalması hakkında ne düşünüyor?

Hamilton Şubat ayında İtalya'ya gideceğini doğruladığında, birçok kişi doğal olarak yarış mühendisi Peter Bonnington'u da beraberinde götürüp götürmeyeceğini merak etti. “Bono” 2013'te Mercedes'e geldiğinden beri Hamilton ile çalışıyor.

İstatistiksel olarak Formula 1 tarihinin en başarılı ortaklığı oldular. Hamilton, Gümüş Oklar ile altı dünya şampiyonluğu kazandı ve son olarak Belçika'da elde ettiği zafer, Mercedes ile 84. zaferiydi.

Ancak Mercedes, Bonnington'u baş yarış mühendisliğine terfi ettirerek geleceği konusundaki şüphelere son verdi. Bonnington önümüzdeki yıl muhtemelen 17 yaşındaki Kimi Antonelli ile birlikte çalışacak.

Son haberlere göre Antonelli, Mercedes ile anlaşmasını çoktan imzaladı. Bonnington, yedi kez şampiyon olmuş ve griddeki en deneyimli sürücülerden biriyle çalıştıktan sonra, şimdi doğrudan ön sıralarda yer alacak genç bir yeteneği eğitmek zorunda kalacak.

Belli ki takım patronu Toto Wolff'ün ona güveni tam. “Bono” daha önce Michael Schumacher ve Jenson Button’un yarış mühendisi olarak görev yapmıştı.

Peter Bonnington'ın Mercedes'te kalmayı kabul etmesinin ardından Lewis Hamilton “son derece memnun”

Sky Sports F1'den Craig Slater'a göre, Hamilton Bonnington'un takdir edilmesinden dolayı çok memnun ve Maranello'da bir araya gelmeyecek olmalarından dolayı bir hayal kırıklığı yaşamıyor.

Hamilton ve Bonnington, Bonnington’ın takım içindeki rolü değişmiş olsa da, sezonun kalan 10 yarışı boyunca normal şekilde birlikte çalışacaklar. Bu, duygusal bir veda olacak gibi görünüyor.

Hamilton’ın 'Bono'ya olan sevgisi, Temmuz ayında Britanya Grand Prix'sinde iki buçuk yıllık zafer hasretini sona erdirdiğinde net bir şekilde ortaya çıktı. İkili, telsiz üzerinden duygusal bir konuşma yaptı ve 49 yaşındaki Bonnington daha sonra podyuma davet edildi.

Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrate on the podium Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Slater şunları söyledi: “Lewis'in Bonnington'un bu terfiyi almasından son derece memnun olduğunu öğrendim. İkisi birlikte çalışmaya devam edecekler. Bonnington bu sezonun sonuna kadar Hamilton'ın yarış mühendisi olacak.”

Gelecek sezon Ferrari'de Lewis Hamilton'ın mühendisi kim olacak?

Ferrari artık Hamilton'ın 2025'teki yarış mühendisinin kim olduğunu doğrulayabilir. Favori isim şu anda Carlos Sainz ile çalışan Riccardo Adami.

Adami, Scuderia'da çalıştığı dönemde Sebastian Vettel'in de sağ koluydu. Alman pilot onunla 14 yarış kazandı ancak şampiyonluk kazanamadı.

Yılın başlarında Hamilton'ın Vettel'i arayarak Adami'yi sorduğu iddia edilmişti. O halde Bonnington'un yerinde kalacağını bir süredir biliyor olabilir.

Ferrari geçtiğimiz günlerde Charles Leclerc'in garaj tarafında bir değişiklik yaptı. Bryan Bozzi, Emilia Romagna GP'sinde Xavi Marcos'un yerine mühendis olarak görev aldı ve sadece iki hafta sonra Leclerc’in ilk Monako galibiyetini almasına yardımcı oldu.