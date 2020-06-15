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Formula 1 / Son dakika

Hamilton "boğa güreşi" ile ilgili yorumları nedeniyle sert eleştiriler aldı

paylaşım
yorumlar
Hamilton "boğa güreşi" ile ilgili yorumları nedeniyle sert eleştiriler aldı
Ekleyen:
, Editör
15 Haz 2020 07:28

Lewis Hamilton, boğa güreşi ile ilgili yaptığı son yorumların ardından özellikle İspanyollar tarafından sert şekilde eleştirildi.

Hamilton, son günlerde geleneksel boğa güreşine yönelik eleştirilerde bulundu ve İspanya'dan sert tepkilerle karşı karşıya kaldı.

Hamilton, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda durumu "iğrenç" olarak yorumladı ve bunun çocuklara "boğalara işkence etmeyi ve öldürmeyi öğrettiğini" iddia etti.

Hamilton daha da ileri gitti ve İspanya'nın boğa güreşi okullarını derhal kapatması gerektiğini söyledi.

Sonra da gelen tepkiler üzerine bu mesajı hemen sildi.

İspanya kültür ve spor bakanı Jose Manuel Rodriguez Uribez, Hamilton'ı "saldırgan" sözlerinden ötürü eleştirdi ve bunun kültürel açıdan önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Sonrasında ünlü İspanyol boğa güreşçisi Cayetano Rivera da Hamilton'a sert çıktı.

"Bay Hamilton boğa güreşini sevmiyor. Ama ne olmuş yani? Birisinin kültürünü eleştirmeden önce en azından ne hakkında konuştuğunuzla ilgili biraz bilgi edinmelisiniz." dedi.

Cayeto'nun kardeşi ve başka bir boğa güreşçisi Francisco Rivero da, Antena 3 kanalında, "Bu, İspanya'ya, tüm İspanyollara ve geleneklerimize yapılmış bir saldırı ve aynı zamanda saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Hayatının bir dakikasını bile orada ne öğretildiğini görmek adına boğa güreşi okullarında geçirmedi." dedi.

Son olarak İspanyol yazar ve TV sunucu Fernando Sanchez Drago, daha da ileri gitti ve "Yarış ehliyeti almak için minimum zeka gerekmiyor mu?" diye sordu.

 
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Editör Kemal Şengül

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