Hamilton, Block'un vefatından dolayı büyük üzüntü yaşıyor
Ken Block'un vefatı, arkadaşlarından birisi olan Lewis Hamilton'ı derinden etkiledi.
Ken Block, pazartesi günü Utah'ta karmobil ile geçirdiği kazanın ardından 55 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Motor sporları efsanelerinden birisi olarak görülen Block'un bu ani vefatı, motor sporları dünyasını yasa boğdu.
Beklenmedik vefat karşısında sosyal medya hesaplarından binlerce paylaşım yapıldı ve bunu yapan isimlerden birisi de Lewis Hamilton'dı.
Hamilton, "Bugün sevgili bir dostumun vefat haberini aldım."
"Ken Block'un vefat haberiyle yıkıldım. Hayatı dolu dolu yaşayan inanılmaz bir adamdı."
"Birlikte ilk çalıştığımız zamanı ve ne kadar pozitif olduğunu hatırlıyorum. Direksiyon başında çok yetenekliydi."
"Birkaç yıl önce Kanada'da kayak ve snowboard yaparak birlikte harika zamanlar geçirdik."
"Birbirimize karşı hep saygılıydık. Onu özleyeceğiz, düşüncelerim ve dualarım ailesiyle birlikte."
"Çok erken vefat etti. Huzur içinde uyu Ken." dedi.
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem de Block'un dostlarından biriydi.
Sulayem, "Dostum Ken Block'un vefatını duymak beni derinden üzdü."
"O gerçekten olağanüstü bir yarışçı, şovmen ve girişimciydi. Her şeyden önce sporumuz için her şeyi yapan nazik ve mütevazı bir aile babasıydı."
"Bugünün yıldızlarına örnek oldu. Gerçekten yetenekli bir insanı kaybettik. Huzur içinde uyu Ken." dedi.
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