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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bizi yavaşlatmaya çalışıyorlar ama yapamayacaklar"

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Hamilton: "Bizi yavaşlatmaya çalışıyorlar ama yapamayacaklar"
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Çeviren: Abdullah Çelik
13 Ağu 2020 17:08

Lewis Hamilton, FIA'nın kendilerini yavaşlatmaya çalıştığını ancak sıralamalardaki ekstra gücü kısarak bunu yapamayacaklarını söyledi.

FIA, bugün takımlara göndermiş olduğu mektupta Belçika GP öncesinde verilecek teknik direktif hakkında bilgi verdi. Verilen bilgiye göre Belçika GP'den itibaren takımların sıralamalarda ve yarışlarda farklı motor modları kullanmalarına izin verilmeyecek.

Bu hamlenin Mercedes motorlu takımların sıralamalardaki ekstra gücünü kaldırmak için yapıldığı iddiaları gündeme geldi.

Bu gelişme karşısında Mercedes'in diğer motor üreticilerinden daha çok mu kaybedeceği sorulması üzerine Hamilton, "Hayır."

"Günün sonunda bir gerçeğe dönmemiz gerekirse, takımımızdaki çalışanlar motor konusunda harika bir iş çıkardılar."

"Bu hamle açık bir şekilde bizi yavaşlatmak için ancak istedikleri sonucu alacaklarını düşünmüyorum. Bunu yapsalar bile hiç sorun yok." dedi.

Hamilton ayrıca, yavaşlatma çalışmalarının kendileri için şaşırtıcı olmadığını ve kendileri için büyük bir değişikliğin olmayacağını söyledi.

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas da planlanan direktif konusunda bir endişesinin olmadığını, ancak bu durumun yarışlardaki geçişleri azaltabileceğini söyledi.

Bottas, "Diğerlerinin sıralamalarda tam gücü kullandıklarında ne kadar kazandıklarını bilmek, onlardan daha çok mu yoksa daha az mı kazandığımızı bilmek imkansız."

"Bu konuda panik yapmıyoruz. Kurallar değişecekse, herkes için değişecek."

"Ancak bu ihtimali ilk kez duyduğumda, yani bu sabah, aklıma gelen ilk şey yarışlara olan etkisi oldu."

"Çünkü her takım motor ömrü konusunda aldıkları riske göre farklı modlar kullanıyorlar. Bu şekilde motor performansını değiştiriyorlar."

"Bu bizim için de aynı. Arada fark varsa motoru koruyabiliyoruz. Savunma ya da atak yaparken, yarış içerisindeki stratejimize göre birçok kez farklı modlar kullanıyoruz."

"Bu açıdan bana göre, yarış içerisinde herkes için aynı motor modu olursa, o zaman insanların bazen daha fazla bazen daha az güç kullanarak her durumdan maksimumu çıkarmaya çalışması yerine herkes aynı modla yarışacağı için daha az geçiş olur."

"Ancak günün sonunda sürüş yaparken daha az şey yapmamız gerekir. Açıkçası bu karar bize bağlı değil. Kural gelince ona göre çalışacağız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Alex Kalinauckas

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