Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Biz en iyi ekibiz, sıralama modu yasağı bizi etkilemeyecek"

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Biz en iyi ekibiz, sıralama modu yasağı bizi etkilemeyecek"
Ekleyen:
, Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, FIA'nın motor modlarını yasaklama kararından endişesi olmadığını söyledi ve ne olursa olsun her şeyin üstesinden gelecek kapasitede olduklarını belirtti.

Formula 1'de Belçika veya İtalya GP ile birlikte sıralama modları yasaklanacak ve bu yasağın en çok Mercedes'i etkilemesi bekleniyor. Çünkü en güçlü mod Mercedes'in elinde.

Bu sayede Mercedes'le diğer takımlar arasında, sıralama turlarındaki yaklaşık 1 saniyelik fark büyük oranda azalabilir.

Bu kararın Mercedes tarafından hoş karşılanmayacağı düşünülüyordu.

Ancak Mercedes pilotu Lewis Hamilton, her şeyin üstesinden gelebilecek güçte olduklarını söyleyerek kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Hamilton, "Bazı açılardan, daha sıkı bir mücadele olmasını ve daha yakın mücadeleler görmek istemelerini anlıyorum."

"Ancak gelecekte -bizi durdurmak için- başka neler yapacaklarını görmek ilginç olacak."

"Ne yaparlarsa yapsınlar, biz en iyi ekibiz ve verilen karar ne olursa olsun profesyonelce halledeceğiz. Diğerlerinden daha iyi bir iş yapmaya devam edeceğiz."

"Neyi değiştirirlerse değiştirsinler, bize karşı ne yaparlarsa yapsınlar, bununla baş edeceğiz ve bundan en iyisini alacağız. Bu nedenle hiçbir endişem yok." dedi.

 

 
Forghieri: "Enzo Ferrari, Vettel sürecini daha farklı yönetirdi"

Önceki haber

Forghieri: "Enzo Ferrari, Vettel sürecini daha farklı yönetirdi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'nın yerine Badoer'i geçiriyor
Formula 1 Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'nın yerine Badoer'i geçiriyor

Hamilton: "Biz en iyi ekibiz, sıralama modu yasağı bizi etkilemeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Biz en iyi ekibiz, sıralama modu yasağı bizi etkilemeyecek"

Forghieri: "Enzo Ferrari, Vettel sürecini daha farklı yönetirdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Forghieri: "Enzo Ferrari, Vettel sürecini daha farklı yönetirdi"

Wolff: "Motor modu yasağı, Mercedes'in yarışta daha hızlı olmasını sağlayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Motor modu yasağı, Mercedes'in yarışta daha hızlı olmasını sağlayacak"

"F1, İstanbul Park'ın da içinde bulunduğu 2020 takvimini onaylamaya hazırlanıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"F1, İstanbul Park'ın da içinde bulunduğu 2020 takvimini onaylamaya hazırlanıyor"

Red Bull ve Mercedes, Belçika GP için yeni güncellemeler hazırlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull ve Mercedes, Belçika GP için yeni güncellemeler hazırlıyor

Türkiye, F1'e dönmeye hazırlanıyor, 2020 takviminde 17 yarış olacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye, F1'e dönmeye hazırlanıyor, 2020 takviminde 17 yarış olacak!

Vettel: "Hiçbir zaman menajere sahip olmadım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Hiçbir zaman menajere sahip olmadım"

Son Haberler

Hamilton: "Biz en iyi ekibiz, sıralama modu yasağı bizi etkilemeyecek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Biz en iyi ekibiz, sıralama modu yasağı bizi etkilemeyecek"

F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'nın yerine Badoer'i geçiriyor
F1 Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'nın yerine Badoer'i geçiriyor

Forghieri: "Enzo Ferrari, Vettel sürecini daha farklı yönetirdi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Forghieri: "Enzo Ferrari, Vettel sürecini daha farklı yönetirdi"

Sainz: "Leclerc'le savaşma fırsatı, Ferrari'ye katılma nedenlerimden bir tanesi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Leclerc'le savaşma fırsatı, Ferrari'ye katılma nedenlerimden bir tanesi"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'nın yerine Badoer'i geçiriyor

1s
2
Formula 1

Hamilton: "Biz en iyi ekibiz, sıralama modu yasağı bizi etkilemeyecek"

56dk
3
Formula 1

Forghieri: "Enzo Ferrari, Vettel sürecini daha farklı yönetirdi"

2s
4
Formula 1

Wolff: "Motor modu yasağı, Mercedes'in yarışta daha hızlı olmasını sağlayacak"

5
Formula 1

"F1, İstanbul Park'ın da içinde bulunduğu 2020 takvimini onaylamaya hazırlanıyor"

Son Haberler

Hamilton: "Biz en iyi ekibiz, sıralama modu yasağı bizi etkilemeyecek"
F1

Hamilton: "Biz en iyi ekibiz, sıralama modu yasağı bizi etkilemeyecek"

F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'nın yerine Badoer'i geçiriyor
F1

F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'nın yerine Badoer'i geçiriyor

Forghieri: "Enzo Ferrari, Vettel sürecini daha farklı yönetirdi"
F1

Forghieri: "Enzo Ferrari, Vettel sürecini daha farklı yönetirdi"

Sainz: "Leclerc'le savaşma fırsatı, Ferrari'ye katılma nedenlerimden bir tanesi"
F1

Sainz: "Leclerc'le savaşma fırsatı, Ferrari'ye katılma nedenlerimden bir tanesi"

Tost: "F1'in üretici konsepti 'demode' kaldı"
F1

Tost: "F1'in üretici konsepti 'demode' kaldı"

Son Videolar

F1 İstanbul Park Pist Rehberi 02:08
Formula 1

F1 İstanbul Park Pist Rehberi

F1 2020 İspanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:07
Formula 1

F1 2020 İspanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Mercedes mühendisi 01:00
Formula 1

Mercedes mühendisi "60 saniyede" işini anlatıyor

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 03:49
Formula 1

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.