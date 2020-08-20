Hamilton: "Biz en iyi ekibiz, sıralama modu yasağı bizi etkilemeyecek"

Formula 1'de Belçika veya İtalya GP ile birlikte sıralama modları yasaklanacak ve bu yasağın en çok Mercedes'i etkilemesi bekleniyor. Çünkü en güçlü mod Mercedes'in elinde.

Bu sayede Mercedes'le diğer takımlar arasında, sıralama turlarındaki yaklaşık 1 saniyelik fark büyük oranda azalabilir.

Bu kararın Mercedes tarafından hoş karşılanmayacağı düşünülüyordu.

Ancak Mercedes pilotu Lewis Hamilton, her şeyin üstesinden gelebilecek güçte olduklarını söyleyerek kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Hamilton, "Bazı açılardan, daha sıkı bir mücadele olmasını ve daha yakın mücadeleler görmek istemelerini anlıyorum."

"Ancak gelecekte -bizi durdurmak için- başka neler yapacaklarını görmek ilginç olacak."

"Ne yaparlarsa yapsınlar, biz en iyi ekibiz ve verilen karar ne olursa olsun profesyonelce halledeceğiz. Diğerlerinden daha iyi bir iş yapmaya devam edeceğiz."

"Neyi değiştirirlerse değiştirsinler, bize karşı ne yaparlarsa yapsınlar, bununla baş edeceğiz ve bundan en iyisini alacağız. Bu nedenle hiçbir endişem yok." dedi.