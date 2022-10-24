Hamilton: "Birkaç saniyeliğine galibiyete ulaşabileceğimizi düşündüm"

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Startta ikinciliğe yükselen ve yarışın ilk yarısını Verstappen'in arkasında ikinci sırada geçiren Hamilton, rakibinin ikinci piti sırasında sorun yaşayarak üçüncülüğe gerilemesi sonucu liderliğe yükseldi ve bir noktada galibiyete ulaşacak gibi duruyordu.

Ancak lastiklerini korumayı başaran ve Charles Leclerc'i geçmesinin ardından iyi bir tempo tutturan Verstappen, bitime yedi tur kala rakibini geç frenajla geçmeyi başardı ve yerini sağlamlaştırarak sezonun 13. zaferine ulaştı.

Hamilton her şeye rağmen zaman zaman Verstappen ile rekabet edebilecek duruma gelmelerinden ötürü kötü hissetmiyor.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, "Yarıştan önce bugünkü gibi bir tempo tutturup tutturamayacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yoktu."

"[Verstappen] ilk bölümde oldukça kontrollü gidiyordu ve kendisiyle aynı zamanları yakalamak kolay değildi. Ancak güvenlik aracından sonra kendisiyle aynı tempoyu yakalamayı başardık, stratejimiz de oldukça iyiydi. Agresiftik."

"Takımla gerçekten gurur duyuyorum. Herkes güncellemeleri yetiştirebilmek için çok çalıştı."

"Birkaç saniyeliğine Verstappen'i arkamda tutabileceğimi düşündüm, ancak ekstra bir set orta hamura sahipti ve bize göre çok daha iyi kullanabiliyordu." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen'in sahip olduğu ekstra set, damalı bayrağa kadar sert lastiklerle yarışmak zorunda kalan Hamilton'a karşı lastik avantajı elde ettiği anlamına geliyordu.

Geçilmesinin ardından ilk iki tur boyunca Verstappen'in bir saniye gerisinde kalmayı başaran Hamilton, lastiklerinin tükenmesi sonucu yarışı beş saniye geride tamamladı."

Red Bull'un stratejisini değerlendiren Mercedes takım patronu Toto Wolff'te galibiyet ihtimalini düşündüğünü kabul ediyor.

Wolff, "Bir aşamada altı saniye gerimizdelerdi ve bu farkı kapatamayacaklarını düşünmeye başlamıştım. Kazanabileceğimizi hissediyordum."

"Ancak lastik farkı vardı, nitekim Lewis sert lastikteydi ve potansiyel bir zafere tutunmaya çalışıyordu. Bu sırada galibiyet mümkün gibiydi."

"Max Charles'ı geçtiğinde ve Charles karşı atak yapamadığında Lewis sadece sıranın kendisine gelmesini beklemeye başladı." dedi.