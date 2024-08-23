Hamilton: "Birinci olmasak da ilk beşteyiz"

Lewis Hamilton, antrenman turlarının ardından yaptığı açıklamada aracın geçen yıla göre önemli ölçüde iyileştiğini söyledi.



Ancak yine de bazı ayarlar üzerinde çalışmaları gerektiğini söyleyen Hamilton, ilk turda lastiklerden istediği verimi alamadığını ve aynı ayarın yarış temposunda da kendisini zorladığını ifade etti.

Hamilton, antrenman turlarının ardından şunları söyledi: "Bugün fena değildi."



"Hafta sonuna en iyi şekilde başlamadık ama geçen yıla kıyasla büyük bir fark var, bu yüzden araç kesinlikle daha canlı ve önlerde yer alıyoruz."



"Yumuşak lastiklerden gerçekten en iyi performansı alamadım. Hâlâ alabileceğimiz bir performans var gibi hissediyorum. Ancak biraz daha ayar üzerinde çalışmam gerekiyor. Onun dışında her şey yolunda.”



"Yarış temposu hakkında konuşmak zor. Hızlı olduğumu söyleyemem ama tek tur için yaptığım ayar, yarış temposunda beni zorluyordu."



"Evet, bu hafta sonu ön sıralardayız ama birincilik olur mu bilmiyorum. En azından ilk 5'teyiz."



"Artık aracı çok daha iyi anlıyoruz, bu yüzden en başta doğru adımı atmak ve ardından küçük ayarlamalar yapmak işimizi çok daha keyifli hale getiriyor."