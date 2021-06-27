Hamilton: ''Yarışta biraz yalnızdım"

Hamilton, bugün ikinci sırada başladığı Steiermark Grand Prix'sini ikinci sırada tamamladı ve rakibi Max Verstappen'in ile arasındaki sürenin 15 saniyeye çıkmasının ardından Mercedes, İngiliz pilotu pite aldı.

Bu pit sonrasında yumuşak lastiğe geçen Hamilton en hızlı tur puanını Sergio Perez'in elinden alabildi ve yarış sonrasında, Hollandalı pilotla arasındaki puan farkı 18 oldu.

Bugünkü yarışı anlatan İngiliz pilot, önündeki Verstappen'e yetişemediği için yalnız bir yarış geçirdiğini ve Red Bull'un aracının çok hızlı olduğunu söyledi.

''Yarışta biraz yalnızdım. Ön tarafa yetişmeye çalışıyordum ancak çok hızlılardı. Son birkaç yarışta bariz şekilde güncellemeler yapmış olmalılar ve onlara ayak uydurabilmek imkansız.''

''Nerede zaman kaybettiğimizi bilmiyorum ancak uzun turlarda bizden daha iyi duruyorlar ve düzlüklerde çok fazla zaman kaybediyoruz. Ancak, yine de takım için iyi puanlar aldık ve zorlamaya devam edeceğiz.''

Hamilton, şampiyona mücadelesinde birkaç puan daha geriye düştü ve bu durum hakkında endişeli olup olmadığı hakkında yorum yapan İngiliz pilot, endişelenmemeye çalıştığını söyledi.

Mercedes sürücüsü aynı zamanda araçlarında güncelleme yapmaları gerektiğini düşündüğünü de ekledi.

''Bu konuda endişelenmemeye çalışıyorum. Yani, onlar daha hızlı ve bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Her hafta sonu, yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biraz performans bulmamız gerekiyor, belki bir çeşit güncelleme getirmemiz ve zorlamamız gerekiyor.''

''Hangi alanı geliştirebileceğimizi bilmiyorum. Bunun arka kanatlara bağlı olup olmadığını veya motora getirilen güncellemelerle alakalı olup olmadığını bilmiyorum. Ancak, biraz daha performans bulmalıyız.''