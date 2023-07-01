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Hamilton: "Biraz eğlenmeye çalışacağım"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, arkadan başlayacağı sprint yarışında "biraz eğlenmeyi" hedefliyor.

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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

İngiliz pilot, bir tur zamanının silindiği ve son turunda da trafikte kaldığı sprint sıralama turlarında ilk bölümde elendi.

Mercedes için kötü geçen seansta George Russell da ancak 15. olabildi ve bundan ötürü iki sürücünün de gerilerden başlaması gerekecek.

Hamilton, daha iyi bir yerde olabileceğini kabul ediyor ancak pozitif kalmaya çalışıyor.

Seansın ardından konuşan Hamilton, şöyle dedi: "Zamanlama doğru değildi."

"Sprint yarışının zaten pek bir önemi yok. O yüzden bugün arkadan başlayarak eğlenmeye çalışacağız."

"Olan oldu. Bu konuda çok fazla endişelenmeyeceğim."

"Keşke hâlâ mücadelede olsaydım ama bugün olmadı."

"Takıma söyleyecek bir şey yok. Sadece işimize odaklanmalıyız. Elbette daha yukarıda olabilirdik fakat arkadan başladığımda da biraz eğleneceğim."

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