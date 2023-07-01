Hamilton: "Biraz eğlenmeye çalışacağım"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, arkadan başlayacağı sprint yarışında "biraz eğlenmeyi" hedefliyor.
İngiliz pilot, bir tur zamanının silindiği ve son turunda da trafikte kaldığı sprint sıralama turlarında ilk bölümde elendi.
Mercedes için kötü geçen seansta George Russell da ancak 15. olabildi ve bundan ötürü iki sürücünün de gerilerden başlaması gerekecek.
Hamilton, daha iyi bir yerde olabileceğini kabul ediyor ancak pozitif kalmaya çalışıyor.
Seansın ardından konuşan Hamilton, şöyle dedi: "Zamanlama doğru değildi."
"Sprint yarışının zaten pek bir önemi yok. O yüzden bugün arkadan başlayarak eğlenmeye çalışacağız."
"Olan oldu. Bu konuda çok fazla endişelenmeyeceğim."
"Keşke hâlâ mücadelede olsaydım ama bugün olmadı."
"Takıma söyleyecek bir şey yok. Sadece işimize odaklanmalıyız. Elbette daha yukarıda olabilirdik fakat arkadan başladığımda da biraz eğleneceğim."
Son Haberler
Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"
Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün" Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"
Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!
Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti! Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!
WSBK Donington 2. yarış: Kırmızı bayrakla durdurulan yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Petrucci podyumda!
WSBK Donington 2. yarış: Kırmızı bayrakla durdurulan yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Petrucci podyumda! WSBK Donington 2. yarış: Kırmızı bayrakla durdurulan yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Petrucci podyumda!
Ferrari: "Sezonun en iyi yarışını geçirdik"
Ferrari: "Sezonun en iyi yarışını geçirdik" Ferrari: "Sezonun en iyi yarışını geçirdik"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.