Hamilton: "Biraz daha fazlasını yapabilirdim"

Lewis Hamilton, sıralama turlarında takım arkadaşı George Russell'ın ardında ikinci en iyi zamanın sahibi oldu.

Sıralama turlarının ardından konuşan Hamilton şöyle dedi: "Öncelikle taraftarlara çok ama çok teşekkür ederim."

"Burada olmaktan gurur duyuyorum, ilk üçte üç İngiliz'in olması inanılmaz. George'a kocaman tebrikler - harika bir iş çıkardı."

"Bu hafta sonu kesinlikle ön sırada olmayı beklemiyorduk ama bu bizim için, takım için çok büyük bir başarı. Araç bugün harika hissettirdi."

"Garajdaki herkes ve buraya gelen tüm ekibimiz bunu gerçekten hak ediyor."

Aracın performansı sorulduğunda Hamilton, "Bence harikaydı, önemli olan lastik sıcaklığını doğru noktaya getirmek ve temiz bir tur atmaktı."

"Sanırım bunu yaptım ama masanın üzerinde hâlâ George'un bulduğu o son ondalıklar vardı."

"Yine de yarın için kendime gerçekten güveniyorum. Sahip olduğumuz koşullarda Lando'yu geride tutmak için birlikte çalışabileceğimizi düşünüyorum." dedi.