Hamilton: "Biraz daha fazlasını yapabilirdim"
Lewis Hamilton, sonuçtan memnun olsa da daha fazlasını yapabileceğini kabul ediyor.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lewis Hamilton, sıralama turlarında takım arkadaşı George Russell'ın ardında ikinci en iyi zamanın sahibi oldu.
Sıralama turlarının ardından konuşan Hamilton şöyle dedi: "Öncelikle taraftarlara çok ama çok teşekkür ederim."
"Burada olmaktan gurur duyuyorum, ilk üçte üç İngiliz'in olması inanılmaz. George'a kocaman tebrikler - harika bir iş çıkardı."
"Bu hafta sonu kesinlikle ön sırada olmayı beklemiyorduk ama bu bizim için, takım için çok büyük bir başarı. Araç bugün harika hissettirdi."
"Garajdaki herkes ve buraya gelen tüm ekibimiz bunu gerçekten hak ediyor."
Aracın performansı sorulduğunda Hamilton, "Bence harikaydı, önemli olan lastik sıcaklığını doğru noktaya getirmek ve temiz bir tur atmaktı."
"Sanırım bunu yaptım ama masanın üzerinde hâlâ George'un bulduğu o son ondalıklar vardı."
"Yine de yarın için kendime gerçekten güveniyorum. Sahip olduğumuz koşullarda Lando'yu geride tutmak için birlikte çalışabileceğimizi düşünüyorum." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Leclerc: "Mazeret üretmeye gerek yok, yeterince hızlı değiliz"
Verstappen, çakıllara taştıktan sonra yaklaşık 1 saniyelik yere basma kuvveti kaybetmiş
Alonso: "Aston Martin son yarışlardaki problemleri çözdü"
Stella: "Düzensiz turlar attık ama rekabetçiyiz"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar