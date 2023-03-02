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Hamilton: "Bırakacağıma yönelik iddialar doğru değil"

Lewis Hamilton, 2023'te de rekabetsiz bir sezon geçirmesi halinde sporu bırakabileceği yönündeki spekülasyonları reddetti.

Zeynep Taş
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Hamilton: "Bırakacağıma yönelik iddialar doğru değil"
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Yedi kez Dünya Şampiyonu pilot geçen yıl F1'deki ilk galibiyetsiz sezonunu yaşadı. Hamilton'ın Mercedes ile mevcut sözleşmesi 2023 yılının sonunda sona erecek.

Geçtiğimiz günlerde Hamilton'ın eski takım arkadaşı Jenson Button ve başka bir Dünya Şampiyonu olan Damon Hill'den alıntı yapan raporlar, bu durum devam ederse Hamilton'ın sporu bırakmak isteyeceğini öne sürdü.

Hamilton Bahreyn'de verdiği demeçte bu iddiaları reddetti.

Hamilton, "İnsanların gerçek olmayan söylentiler yaratması asla yardımcı olmaz."

"Şimdiye kadar ikisinin de beni tanımış olacağını düşünürdüm." dedi.

Mercedes'in bu yılki başarısının kendisinin spora devam edip etmeyeceği üzerinde bir etkisi olmayacağını da ekledi.

Hamilton, "13 yaşımdan beri Mercedes'leyim. 2022'de zor bir yıl geçirdik, ancak yine zor bir yıl geçirsek de geçirmesek de ben yine burada olacağım. Ben bir savaşçıyım ve bir takım olarak savaşıyoruz. Çözüm arama mücadelesini seviyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Hâlâ aracı belki de başkalarının yapamayacağı performansa getireceğime inanıyorum ve bu meydan okumayı seviyorum. Elbette sezona harika bir araçla başlamak isterdim ama asıl önemli olan yolculuk." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Hamilton ile sözleşmelerini uzatma konusunda erken görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

Hamilton, "Sözleşmemizde herhangi bir gecikme yok."

"Her zaman çok rahat biri oldum, bu işi hemen bırakmak istemiyorum."

"Çok şanslı bir konumdayım, hazır olduğumuzda her şey tamamlanmış olacak. Toto ve Mercedes ile harika bir ilişkim var, birbirimizi hep destekliyoruz ve geleceğimiz konusunda gerçekten heyecanlıyım."

"Pistte ve pist dışında yaptığımız işlerden ve bunların potansiyelinden gerçekten gurur duyuyorum." dedi.

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