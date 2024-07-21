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Formula 1 Macaristan GP

Hamilton: "Bir süredir sıralama turlarında berbatım ve gelişmeye çalışıyorum"

Lewis Hamilton, sıralama turlarındaki performansını iyileştirmeye çalıştığını dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

2024 sezonunda Mercedes pilotu George Russell, sıralama turları performansında takım arkadaşı Hamilton'a 10-3'lük bir üstünlük kurmuş durumda.

Hamilton, Macaristan Grand Prix'si sıralama turlarının ardından verdiği demeçte, kendini sıralama turları performansı konusunda geliştirmeye çalıştığını dile getirdi.

"Bu hafta sonu araç ile adeta mücadele ettim. Sıcakta aracın dengesini bulmak gerçekten zor oldu."

"Bizim için sıcakta durum daha da kötüleşiyor. Sıralamalara başladığımızda hava daha serindi ve çok daha iyi bir yerdeydik. George için de iyi olmadı çünkü antrenmanlarda daha iyi görünüyordu."

"Ayrıca bir süredir sıralama turlarında berbatım. Kendimi geliştirmek için hâlâ çalışıyorum."

"Araç her zamankinden daha fazla bıçak sırtında ve geç, derin fren yaptığınızda ters tepki veriyor. Bundan nefret ediyorum, bu benim tarzımla hiç uyuşmuyor." 

Pazar günkü yarıştan beklentileri sorulduğunda Hamilton, şu yanıtı verdi: "Bence herkes aynı pozisyonda olacak."

"Eğer öndekiler iyice farkı açarlarsa, bu daha fazla yere basma kuvvetine sahip oldukları içindir; ya da lastiklerinde daha fazla soğutma olabilir. Bunu yarışta göreceğiz."

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