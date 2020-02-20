Hamilton bir sonraki kontrat görüşmelerinde 5-10 senelik planını göz önüne alacak

6 kez Dünya Şampiyonu pilotun an itibariyle geçerli olan kontratı sene sonunda bitiyor ve İngiliz pilotun Mercedes ile sözleşme yenilemezse Ferrari'ye geçeceği yönünde dedikodular dönüyor.

Sezon öncesi testlerin ikinci gününde konuşan Hamilton, Laureus ödüllerinde - yılın sporcusu seçildiği - Daimler yönetiminin üst kademedeki isimleri ile resmi olmayan bir görüşme yaptığını kabul etti ancak kendisi sezon öncesi hazırlıklarını öne koyduğu için, takım patronu Toto Wolff ile acil bir görüşme yapmanın önemli olmadığını söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse konu üzerine çok fazla kafa yormadım." diyen Hamilton ekledi: "Şu anda oturup ne konuşacağımı bilmiyorum. Gerekli bir telaşım yok. Bence hedeflerimiz ortak - inanıyorum ki birkaç ay içinde oturup konuşacağız.

"Biliyorum ki Toto konuşmaya hevesli, ancak şu anda konsantrasyonumuz sezona hazırlanmak üzerine. Gittikçe yaklaşıyoruz ve sezona doğru bir şekilde başlamak istiyoruz.

"Bu yüzden bu durum şu anda aklımı karıştıran bir şey değil."

Hamilton'a göre takımla olan ilişkisi karşılıklı güvene dayalı, bu yüzden iki taraf birden düzenli olarak birbirini bilgilendiriyor ki "iki taraf da oluşan başka sohbetlerden dolayı delice fikirlere kapılmasın".

İngiliz pilot kendisini "Olmak istediği kişi olmak" üzerine özgürlüklere sahip olduğu için kendisini "şanslı" hissettiğini ve "belirli bir şekilde konuşması ya da belirli bir şekilde giyinmesi" istendiğinde kendisini "daraltılmış" hissetmediğini de ekledi.

"Herkes son birkaç senede aldığım sonuçları gördü." diyen Hamilton ekledi: "Ben bu durumun beni daha çok cesaretlendirdiğini, beni daha bağlı yaptığını ve beni beklediğimden daha iyi bir sürücü yaptığını kanıtlamaya devam edeceğim.

"Ve daha iyi detaya girersek, an itibariyle beş ve 10 sene sonrasında ne yapacağımı planlıyorum ve kararlarımın geleceğimi nasıl etkileyeceğini düşünüyorum.

"Bu durum ben bir gün yarışmayı bıraktığımda ve kaskımı duvara astığımda başka şeylere devam etme şansını yaratmak için iyi bir anı ortaya koyuyor.

"Bu örnek kafamda planladığım şeylerin minik bir örneğiydi sadece. Ancak bu örnek bizim hakkında daha çok konuşacağımız örnek olacak."Hamilton aynı zamanda Wolff ile yaptığı son kontrat görüşmesinin "8 veya 10 saat" sürdüğünü açıkladı.

"Herhangi bir problemimiz yok gibi duruyor. Aynı değerlere sahibiz, hedeflerimiz aynı, ona olan saygım çok büyük." dedi.