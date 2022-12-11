Hamilton: "Bir noktada aile kurmak isteyeceğim fakat şimdi sadece Mercedes'e odaklandım"

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Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın Formula 1 kontratı 2023 sezonunun ardından bitecek fakat koltuksuz kalma ihtimali yok gibi görünüyor çünkü Mercedes, kendisiyle devam etmek istiyor.

Hamilton da 38 yaşına girecek olmasına rağmen oldukça formda ve o da Mercedes'le devam etmeyi istiyor.

New York Times'a konuşan Hamilton, F1 kariyerine devam etme kararının ailesel sebeplerden etkilenebileceğini ancak kısa vadede tek hedefinin Mercedes ile Formula 1'de devam etmek olduğunu dile getirdi.

Hamilton, "Bir kariyer sonsuza kadar devam edemez ama içimdeki ses bana 'Henüz her şeyi yapmadın, zorlamaya devam etmelisin, daha iyisini yapmalısın' diyor."

"Bir gün o gün gelecek ve yarışmayı bırakmak benim için çok zor olacak... Bu işi 30 yıldır yapıyorum fakat bırakmadan önce bir süre daha yapacağım."

"Neyse ki bugün olmayacak. Babam ve kardeşim sonsuza kadar yarışabileceğimi düşünüyorlar, çünkü kendileri de yarışçı. Annem ve kız kardeşim ise kesinlikle sadece yapmak istediğim şeyi yapmamı istiyor."

"Aynı zamanda bunun ne kadar zor olduğunu da görebiliyorlar. Bazen kız kardeşimin evine gittiğimde kanepeye kıvrılıyorum!"

"Elbette, yaptığım işi seviyorum. Her hafta sonu mücadeleye atılmak hoşuma gidiyor."

"Enerjimi artıran, sıkı çalışmamı ve her şeyimi vermemi sağlayan bir sebep var."

"Bir noktada aile kurmak ve tüm dikkatimi buna vermek isteyeceğim fakat şimdilik benim için ,önemli olan Formula 1'de Mercedes için yarışmak." dedi.