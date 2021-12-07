Hamilton bir kınama cezası daha alırsa, 10 sıra grid cezası verilecek

FIA, bu sezon hem pist üstünde hem de pist dışında yaşanan olaylardan dolayı pilotlara birçok ceza verdi. FIA'nın verdiği cezaların belli dereceleri ve etki alanları bulunmakta.

FIA'nın bu sezon kullandığı en yaygın cezalardan biri ise kınama cezası oldu. Kural ihlalinde bulunan bir pilot cezalandırılmak istendiğinde ancak zaman cezası gibi ağır bir ceza verilmek istenmediği durumlarda, FIA, kınama cezasını tercih ediyor.

Kınama cezası verilen olaylardan birkaçına örnek vermek gerekirse; Lando Norris, Rusya Grand Prix'sinin son turlarında pit girişindeki beyaz çizgiyi aştığı için kınama cezası almıştı. Sebastian Vettel ise Macaristan'daki yarış öncesindeki törende t-shirt'ünü çıkarmadığı için kınama cezası almıştı.

Kınama cezası sistemi, ceza puanı sisteminin aksine 12 ay üzerinden değerlendirilmiyor. Ceza puanı sistemine göre pilotlar, 12 aylık süre içerisinde 12 ceza puanına ulaşırlarsa, otomatik olarak bir yarıştan men ediliyorlar.

Kınama sistemi ise bir sezon üzerinde değerlendiriliyor ve sezon bittiğinde, pilotların puanları sıfırlanıyor. Bir sezon içerisinde 3 kez kınama cezası alınması durumunda10 sıralık bir grid cezası verilmekte.

FIA Sportif Regülasyonları'nda, "Aynı şampiyona içerisinde 3 kez kınama cezası alan herhangi bir pilot, 3. kınama cezasını aldığı etkinliğin yarışında 10 sıra grid cezası alacak. Eğer 3. kınama cezası yarış esnasında yaşanan bir olaydan ötürü verilirse; 3. kınama cezasını alan pilot bir sonraki yarışta 10 sıra grid cezası alacak." ifadelerine yer veriliyor.

Hamilton, ilk kınamasını Meksika Grand Prix'sinde piste güvenli bir şekilde dönmediği için almıştı. 7 kez dünya şampiyonu pilot, ikinci kınamasını ise geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Suudi Arabistan Grand Prix'sinde aldı.

Hamilton, 3. antrenman seansında hızlı turunda olan Haas pilotu Mazepin'i engellediği için inceleme altına alındı.

Olayın incelenmesinin ardından, Hamilton'a Rus pilotu engellediği için kınama cezası verildi. Mercedes de 25.000 Avro para cezası aldı.

Sezonun bitimine bir yarış kaldı ve Hamilton, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Abu Dhabi Grand Prix'sinde dikkatli olmak zorunda. İngiliz pilot, sezonun son hafta sonunda kınama cezası alırsa, 10 sıralık bir grid cezası kendisini bekleyecek.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, on the podium Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bir sezon içerisinde 3 kez kınama cezası aldığından dolayı 10 sıralık bir grid cezasına çarptırılan son pilot Mark Webber idi. Webber F1'deki son senesinde, 2013 yılında, 3 kez kınama cezası almıştı.

Webber, o sezonki ilk cezasını Bahreyn Grand Prix'sinde Nico Rosberg'le yaşadığı temastan dolayı aldı. Avustralyalı pilotun ikinci kınaması ise Kanada Grand Prix'sinde sarı bayraklar altında yeteri kadar yavaşlamadığı için gelmişti.

Webber'in 3. kınama cezası ise Singapur Grand Prix'sinde yaşanan bir olaydan dolayı geldi. Grand Prix'nin son turunda yolda kalan Webber, 7. virajda aracını durdurmak zorunda kalmıştı.

Yarışı ikinci 2. sırada tamamlayan Fernando Alonso, Webber'i yolda görünce kendisini garajına geri götürmek istedi. Webber, Alonso'nun Ferrari'sine oturdu ve Alonso, Webber'i pit yoluna götürdü.

Elbette bu olay FIA'yı mutlu etmedi. FIA, olayı tehlikeli olarak nitelendirdi ki pilotlardan bazıları da Webber ve Alonso'nun bu hareketini eleştirmişti.

Hem Webber hem de Alonso bu olaydan dolayı kınama cezası aldılar. Bu ceza, Webber'in 3. kınama cezasıydı. Bundan dolayı da Avustralyalı pilot bir sonraki yarış olan Kore Grand Prix'si için 10 sıra grid cezası aldı.

Fernando Alonso, Ferrari, Mark Webber'i F138 aracının üstünde taşıyor Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images