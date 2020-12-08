Hamilton bir hafta sonra sosyal medyadan paylaşımda bulundu

Hamilton, geçtiğimiz pazartesi günü COVID-19 semptomları ile uyandığını ve yaptırdığı testin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya aldığını söylemişti. Bu sebeple Sakhir GP'sinde kendi koltuğuna oturan isim George Russell olmuştu.

İngiliz pilot bir hafta boyunca hiçbir açıklamada bulunmadı ve Abu Dhabi GP hafta sonuna üç gün kala ilk defa Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

Hamilton'ın açıklamaları şu şekilde: " Herkese selamlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Geçtiğimiz hafta pek ortalarda yoktum ancak uzun zaman sonra geçirdiğim en zor haftalardan birini geçirdim."

"Tamamen iyileşmeye odaklandım ve Abu Dhabi'de yapılacak son yarışta araca oturmak için formda kalmaya çalıştım. Bu sabah gayet iyi bir şekilde uyandım ve ilk antrenmanımı yaptım, bu yüzden sizlere olumlu mesaj göndermek ve iyi olduğumu söylemek istedim."

"Bana gönderdiğiniz inanılmaz mesajlar ve videolar için hepinize teşekkür ederim, gerçekten minnettarım. Her nerede olursanız olun umarım hepiniz iyi bir durumdasınızdır ve yaşadığınız her neyse umarım onunla mücadele veriyorsunuzdur."

"Umuyorum ki yakın zamanda araca geçebileceğim. Hepinize tüm sevgilerimi iletiyorum."

The Mercedes team cheer Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, 1st position, over the line Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, on the grid Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton'ın Abu Dhabi GP'de aracın başına geçip geçmeyeceği konusunda olan belirsizlikler sürüyor. Her ne kadar Avrupa yarışlarındaki pilot değişiklikleri hızlı bir şekilde yapılmış olsa da BAE hükûmeti, getirdiği "biyosfer" sistemi ile beraber katı kurallar ile yarışı gerçekleştirecek.

Bu kurallara göre Hamilton'ın geçtiğimiz Pazartesi günü biyosfere giriş yapması gerekiyordu.

Ancak şu anda İngiliz pilotun yarışabilmesi için önce Bahreyn'de negatif test sonucu vermesi, hemen ardından özel uçaktan iner inmez BAE'nin testlerinde de negatif sonuç alması ve daha sonrasında BAE hükûmetinden özel izin alınması ile "biyosfere" girmesi gerekecek.