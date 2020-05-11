Hamilton bir dönem F1'e ara vermeyi düşünmüş

Hamilton, bu şekilde bir sene ara verme düşünceleri olsa da, geri döndüğünde bundan olumsuz etkilenme ihtimali olduğu için bu fikirleri hayata geçirmediğini söyledi.

Hamilton, "Ben genel olarak oldukça sakin bir insanım. Kendi başıma zaman geçirmekten keyif alırım ve hepimizin bunu yapabilmesi gerçekten önemli."

"İşkolik birisiyim. Ritm tutturduğunuz zaman çalışmaya başladığınızda her şey ardı ardına gelir, antrenmanınız ona göre olur. Doğru dengeyi tutturmanız önemlidir."

"Muhtemelen geçtiğimiz 5 sene içerisinde vücudum ve zihnim için bir sene ara vermenin iyi olabileceğini düşündüğüm zamanlar oldu. Ancak buradan ayrılamıyorsunuz."

"En iyi dönemindeki bir sporcu için dahi bir sene ara verip ardından dönmesinin iyi bir şey olacağını düşünmüyorum."

"Teknoloji çok hızlı ilerliyor. O kadar hızlı ki, sürekli olarak bu aracın ve geliştirme sürecinin içerisinde yer almalısınız. Bu açıdan bir sene ara vermek ihtimaller dahilinde olmadı. Ancak şu anda bir nevi yarı ara vermiş durumdayız ve bundan keyif alıyorum. Her zamandan daha sağlıklı ve yenilenmiş hissediyorum. Tabii ki herkesin yaşadığı sıkıntıları aklımızda bulundurarak." dedi.

Hamilton ayrıca, bu süreyi zayıf olduğu ancak daha önce çözebilecek zamanının olmadığı alanları iyileştirerek geçirdiğini, yani daha fit olduğunu söyledi.

Hamilton, "Bu boş zaman sayesinde, zayıf olduğunuz alanlara odaklanmak için daha fazla zamanınız oluyor."

"Baldır kasları gibi sıkıcı şeyler var. Pek heyecan verici olmasa da baldır kasları için çalışmalar yapıyorum. Yine oldukça sıkıcı olan ama gerçekten önemli olan kalça egzersizleri var."

"Sonuç olarak vücudunuz zamanla bir şekil alıyor. Bu süreçte güçlü ve zayıf yerleriniz olabiliyor. Spor salonuna gittiğinizde genelde büyük kaslar üzerinde çalışıyorsunuz. Küçük olanlar için zamanınız kalmıyor. Ancak bu süreçte gerçekten derinlere iniyorum ve vücudumu geliştirmeye çalışıyorum."

"Ve yine sıradaki seviyeyi bulmaya çalışıyorum. 'Öncesine göre nasıl daha fit olabilirim?' diye soruyorum. Sezon başında harika hissediyordum, bu açıdan sezonun başlamaması harika olmadı ancak diğer alanları geliştirmeye odaklanmak için iyi bir zamanımız oldu." dedi.

Hamilton son olarak normalde yapmaları gereken görevleri yapmak zorunda kalmadıkları bu arada mümkün olduğu kadar pozitif şeylere odaklandığını söyledi.

Hamilton, "Tek bir yerde olmaya alışmak biraz zaman alıyor ancak ayaklarım yere bastığı için, kendimiz merkeze aldım ve bir sonraki gün için hep heyecanlı oldum."

"Her gün kalktığımda, güneşin doğuşu, güneşin batışı ve tabii ki geçirdiğim gün konusunda heyecan duyuyorum. Antrenman yapıyorum ve zihnimi mümkün olduğu kadar taze ve odaklanmış tutmaya çalışıyorum."

"Pozitif şeylere odaklanmanız lazım. Etrafınıza bakarsanız, gökyüzü artık daha temiz. Sanırım insanlar bu zamanı daha çok aileleriyle, akrabalarıyla geçiriyor. Bu sürecin çok fazla artısı oldu. Umarım bu deneyimin üzerine daha fazlasını katarız ve umarım bu süreç artık sona erer." dedi.