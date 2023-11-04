Hamilton: "Beşincilik hiçbir zaman iyi hissettirmeyecek"
Lewis Hamilton, Sao Paulo Grand Prix'si hafta sonunda önlerinde bir mücadele olacağının farkında.
Fahri vatandaş olması sebebiyle Brezilya denince artık akla gelen isimlerden biri de yedi kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton. Haliyle kendisine Grand Prix hafta sonu boyunca gelen destek de oldukça fazla oluyor.
Genel olarak Hamilton ve Mercedes'in Brezilya'da daha güçlü olması beklense de, en azından Cuma gününün ardından W14 beklentileri tam olarak karşılayamadı.
Pazar günkü yarış için Hamilton beşincilik elde ederken, George Russell takım arkadaşının hemen ardında yer aldı.
Hamilton, "Beşincilik hiçbir zaman iyi hissettirmeyecek."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
"Elimden gelenin en iyisini yaptım ve umarım Pazar günü daha iyi bir yarış çıkarırız."
"Araç iyi performans belirtileri gösteriyordu, ancak en öndekilerle aramızda birkaç ondalık fark var."
"Sıralama öncesinde birkaç değişiklik yaptık ve bu değişiklikler aracı kullanmayı biraz daha kolaylaştırdı. Yine de genel olarak çok hızlı değildik."
"Bununla birlikte, Q3'teki koşullar da bizi olduğumuzdan biraz daha geride gibi göstermiş olabilir. Tabii ki yine de bundan emin olmak zor. Hafta sonunun geri kalanında mücadele etmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Frenlerin aşırı ısınması ve lastiklerin yönetimi çok önemli olacak ancak stratejimizi ilerlemek için kullanmaya çalışacağız." dedi.
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