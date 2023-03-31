Hamilton: "Beşinci sıra civarındayız"

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İngiliz pilot, ilk seansta en hızlı ikinci zamanın sahibi olmayı başarmıştı ancak yağmurlu ikinci seansta ilk onun dışında kaldı.

Günün ardından konuşan İngiliz pilot, "Sabah bölümü iyiydi ama öğleden sonra o kadar iyi değildi."

"İlk iki yarışla kıyaslandığında çok benzer hissediyorum. Bu sabah biraz daha iyi hissettirdi. Sonrasında bazı değişiklikler yaptık ama işe yaramadı."

"Bu gece durumu gözden geçireceğiz."

"Seansın sonuna doğru zaten yağmur yağdı. Yani çok iyi bir seans değildi.

"Performansa gelirsek, Red Bull'larla mücadele edemeyeceğimiz açık."

"Sadece mümkün olduğunca yukarıda yer almaya çalışacağız. Bence beşinci sıra civarında yer alabilecek bir tempoya sahibiz."

"Yani geçen yarışla aynı." dedi.

Trafiğin gün içerisinde ne kadar büyük bir sorun olduğu sorulduğunda Hamilton, "Trafik burada her zaman sorun yaratıyor ama ilk seansta bu durum daha fazlaydı."

"Sanırım herkes sorun yaşadı ve herkes yarış çizgisinde çok yavaş gitti. Umarım bu bir daha olmaz ve birbirimizi engellemeyiz." dedi.