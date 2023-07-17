Hamilton: "Beş yıl daha F1'de kalmayı planlıyorum"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, beş yıl daha sporda kalmayı hedeflediğini söylüyor.
Lewis Hamilton'ın takımla olan kontratı 2023 sezonunun ardından sona eriyor ve henüz bir anlaşma yapılmamış olması da çeşitli spekülasyonların çıkmasına yol açıyor.
Hamilton, kariyerine McLaren'da başladı ve 2013 yılında Mercedes'e geçti. Toplamda yedi şampiyonluk kazanan İngiliz pilot, istatistiksel anlamda sporun en başarılı pilotu konumunda.
Ocak ayında 39 yaşına girecek Hamilton'ın yeni kontratı Silverstone'da imzalayacağı iddia edilmişti ancak bu iddialar pek de doğru çıkmadı.
Toto Wolff, iki taraf arasındaki görüşmelerde finansal problemler olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.
Hamilton da bu iddiaları yalanladı ve en az beş yıl daha F1'de kalmayı planladığını söyledi.
Hamlton, "Toto'nun söylediği her şey doğru."
"Formula 1'de daha uzun süre kalmayı umuyorum. Hâlâ en az beş yılım var gibi hissediyorum, o yüzden neler olacağını göreceğiz." dedi.
Hamilton yeni kontratla ilgili ise şunları ekledi: "Sözleşme sezon sonunda imzalanacak."
"Her ne kadar istediğimiz seviyeye geri dönmemiz biraz uzun sürse de bu takıma %100 güvenmeye devam ediyorum."
Avusturya'daki yarış sırasında Toto Wolff ile arasında geçen telsiz mesajı hakkında da yorum yapan Hamilton, "Toto ile ilişkimizin en iyi yanı doğrudan iletişim kurabilmemiz."
"O aynı zamanda bir yarışçı ve o anda beni neşelendirmeye çalışıyordu. Onun tarzı böyle."
"Deneyimlerimizden sürekli öğreniyoruz. Ben de kendi yorumlarımı gözden geçirdim ve onları gelecek için düzeltmeye karar verdim."
"Onun sözleri benim için bir destek niteliğindeydi." dedi.
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