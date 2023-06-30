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Hamilton: "Bence yarışa başlamak için güçlü bir pozisyondayız"

Lewis Hamilton, oldukça zorlandığı Spielberg pistinde elde ettiği sıralamadan tam olarak memnun olmasa da yarış için iyi bir pozisyonda olduklarını düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Yedi kez Dünya Şampiyonu, Pazar günkü yarışın gridini belirleyen sıralama turlarında beşinci sırayı aldı. 

Günün ardından Hamilton, şunları söyledi: "Elde ettiğimiz sıralamadan pek memnun olmasam da bunu kabul etmek zorundayım."

"Sanırım hız konusunda takımlar arasında üçüncü ya da dördüncüydük. Gerçekten sadece olabildiğince hızlı olmaya odaklanmaya çalışıyoruz."

"Bugün çok zor bir seanstı ve bizim için kolay bir pist değildi. Aracımız genel olarak geçmişte bu piste hiç uygun değildi ve bugün bunu tekrar görmüş olduk. Gerçekten zor bir seanstı ama üstesinden geldik."

"Sprint'te havaya ve sıcaklığa bağlı olarak daha iyisini yapıp yapamayacağımıza bakacağız ve ardından Pazar günkü yarışa beşinci sırada başlayacağız. Bence bu başlangıç için iyi ve güçlü bir pozisyon. Sanırım geçen yıl daha geriden başlamıştım ve zorlu bir yarış olmuştu. Bu yüzden Pazar günü daha iyi bir yarış çıkarabileceğimizi umuyorum."

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