Hamilton: "Yarış kazasıymış gibi hissettim"

Altı kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, aldığı üç sıra grid cezasının ardından yarışa beşinci sırada başladı ve bir noktada ikinciliğe yükseldi.

Ancak hem Valtteri Bottas'ın hem de kendi aracında yaşadığı sorunlar nedeniyle son bölümde tempoyu düşük tutmak zorunda kaldı.

Güvenlik aracı sonrası Alex Albon daha yumuşak lastiklerle kendisine atak denemesi yaptı ve ikili temas yaşadı. Bu temasın ardından Albon için yarış biterken, Hamilton da beş saniye ceza aldı.

35 yaşındaki İngiliz pilot, "Şimdi bazı özel duygular yaşadığımı söylemeyeceğim. Yarış geride kaldı ve önüme bakıyorum. Evet, hafta sonu benim için iyi gitti, ancak Cumartesi günü bir hata yaptım. Başlangıçtan hemen önce üç sıra grid cezası almak garipti, ama durum buydu. Bu beni tedirgin etmedi. Aksine sadece kendi yeteneklerimi sınırlara kadar zorlama arzusunu güçlendirdi."

"Elimden gelenin en iyisini yaptığımı, iyi bir tempoda ilerlediğimi ve Valtteri'ye yaklaşmayı başardığımı hissediyorum, ancak ne yazık ki Alexander Albon ile can sıkıcı bir temas vardı. Tekrar temas yaşadığımıza inanamıyorum. Bana tamamen yarış olayı gibi göründü, ancak hakemler bunun tersi yönde karar verdi. Ama bunun için aldığım cezayı da kabul ediyorum."

"Takımın beni ve Valtteri'yi yarış sırasında uyardığı sorunların sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Kerblerden uzak durmamız istendi, ancak süspansiyon veya DAS gibi görünmüyor."

"Kerblere saldırırken genellikle sorunlar ortaya çıktı. Önümüzdeki üç ila dört gün içinde sorunu çözmenin ne kadar mümkün olacağını bilmiyorum, ama takımdan şüphe etmek için hiçbir nedenim yok. Onlar çok akıllı ve çalışkan insanlar, eminim zaten çözüm aramaya başlamışlardır. Bir sonraki yarışta bize yardımcı olacak mı göreceğiz." dedi.