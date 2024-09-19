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Formula 1 Singapur GP

Hamilton, Ben Sulayem'in 'rapçi' söylemini ırkçı bulmuş

Lewis Hamilton, FIA Başkanı Ben Sulayem’in radyo üzerinden yapılan küfürlerle ilgili kullandığı "rapçiler" ifadesine sert tepki gösterdi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, FIA Başkanı Ben Sulayem'in pilotların telsizde küfürlü konuşması hakkında söylediği "Biz rapçi değiliz, motor sporlarıyla rap müziği arasında fark var" açıklamasına tepki gösterdi.

Hamilton, Sulayem’in rapçilerle ilgili kullandığı ifadeyi eleştirerek, bunun ırksal bir önyargı içerdiğini dile getirdi.

"Onun 'rapçiler' ifadesini kullanma şeklini hiç sevmedim çünkü bu çok basmakalıp bir yaklaşım olmuş. Çoğu rapçi siyahi ve bu yüzden yanlış bir kelime seçimi. Bu söylemin içinde ırksal bir unsur var," diyen Hamilton, bu tür ifadelerin toplumda yanlış algılar yaratabileceğine dikkat çekti.

Aracının performansındaki değişiklikler hakkında da konuşan Hamilton, "Yılın başında yaptığımız büyük değişiklikler vardı. Bakü'de araco sevdim ve 'fazla değiştirmeyin' dedim. Ancak yaptığımız küçük değişiklikler beklenmedik sonuçlar doğurdu. Cumartesi sabahı araca bindim ve çok fazla önden kayma yaşadım. 'Bu normal değil' dedim, ama sonradan ayarların doğru yapılmadığını fark ettik," dedi.

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