Hamilton, Ben Sulayem'in iletişim kurma şeklinden memnun

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Geçtiğimiz Aralık ayında görev süresi dolan Jean Todt'un yerine FIA başkanlığına seçilen Ben Sulayem, oldukça hareketli bir dönemde göreve gelmesine rağmen önemli adımlar attı ve bu sezonki neredeyse tüm Formula 1 yarışlarında boy gösterdi.

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, başkanın görevinde karşılaştığı zorlukları kabul etti ve Ben Sulayem ile düzenli olarak temas halinde olduğunu belirterek, şu ana kadar başkanlığı yürütme şeklinden memnun olduğunu söyledi.

Mercedes pilotu, Ben Sulayem'in GPDA (Grand Prix Sürücüleri Topluluğu) ile FIA arasında diyalog kurulması hususunda aktif olduğunu da ekledi.

İtalya GP'si hafta sonunda bu konu hakkında bir demeç veren Hamilton, "Bu hiç kimse için kolay bir rol değil, bence bir role girmek, gereken tüm ilişkileri kurmak ve bir değişim gerçekleştirmek zaman alan bir iş."

"Ancak şu an için en önemli şeyin pilotlar olduğunu düşünüyorum. Pilotlar ve FIA arasında bağlantı kurmaya çalışıyoruz, hepimiz bir araya geldik ve seriyi daha iyi hale getirmeye yardımcı olmak istiyoruz."

"FIA'ya yardım etmek istiyoruz ve Mohammed bu konuda gerçekten açık davrandı. Aramızdaki iletişim üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."

"Kendisiyle sürekli iletişim halindeyim. Aslında epeyce konuşuyoruz. Rekabetçi, ayrıca çok ama çok hırslı birisi."

"Eskiden kendisi de yarışırdı, dolayısıyla rekabetçi bir zihniyete sahip. Ayrıca çeşitlilik konusunda çok istekli ve değişim için gerçekten çaba sarf ediyor."

"Yani bu konuda hepimizle işbirliği yapmak istiyor. Bu yüzden oldukça mutluyum." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, Mohammed Ben Sulayem, President of the FIA Fotoğraf: DPPI