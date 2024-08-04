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Formula 1 Belçika GP

Hamilton: "Belki bir gün Olimpiyatlara katılırım"

Lewis Hamilton, Formula 1'den emekli olduktan sonra Olimpiyatlara katılma ihtimalini değerlendirdi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, motor sporları kariyerini tamamladıktan sonra Olimpiyat Oyunları'na katılmayı düşünebileceğini söyledi.

Hamilton, bu düşüncesini yakın arkadaşı ve eskrim sporcusu Miles Chamley-Watson’dan ilham alarak dile getirdi.

İngiliz pilot, CNN’e verdiği röportajda şunları söyledi: “Çok yakın bir arkadaşım olan Miles Chamley-Watson, eskrimde yarışıyor." 

"Birbirimizi her zaman destekliyoruz ve hemen hemen her gün konuşuyoruz." 

"Onun ne kadar çok çalıştığını biliyorum ve onunla birlikte olmayı çok isterim." 

"Ancak belirli etkinliklerde bulunmamın getirdiği baskının farkındayım. Örneğin kardeşimin yarışını izlemeye gidersem, bunun getirdiği ek baskıyı biliyorum. Bu yüzden henüz ne yapacağıma tam olarak karar vermedim." 

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, on the grid

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lewis Hamilton'a, motor sporlarının Olimpiyatlara geri dönme olasılığı sorulduğunda ise bu ihtimali net bir şekilde reddetti: “Motor sporları için hayır.”

Ancak ileride bir Olimpiyat sporcusu olma olasılığını tamamen göz ardı etmeyen Hamilton, şunları ekledi: "Sörf konusunda Olimpiyatlarda yer alacak kadar iyi değilim ama belki bir gün bir Olimpiyat sporu yaparım." 

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