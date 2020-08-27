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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Hamilton, Belçika GP'sini boykot etmeyi planlamıyor

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Hamilton, Belçika GP'sini boykot etmeyi planlamıyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Jacob Blake'in öldürülmesiyle beraber Amerika Birleşik Devletleri'nde sporcuların organizasyonları boykot etmesi üzerine Lewis Hamilton, Belçika Grand Prix'sini boykot etme planının olmadığını söyledi.

Amerika'daki pek çok sporcu, Pazar günü Kenosha, Wisconsin'de silahsız bir siyahi vatandaş olan Jacob Blake'in öldürülmesi sonrasında sportif organizasyonları boykot etmişlerdi. 

Blake'in öldürülmesi, ırkçılık ve ırk adaletsizliğine karşı mücadelede tüm dünyada yeni bir protesto dalgası yarattı.

Milwaukee Bucks'ın soyunma odasını terk etmeme kararıyla beraber alevlenen boykotlar sonrasında NBA, WNBA, Major League Baseball ve Major League Soccer programları Çarşamba gününden itibaren ertelendi.

Tenis oyuncusu Naomi Osaka, Perşembe günü New York'ta yapılacak olan Western & Southern Open yarı finalinden, protesto yapmak amacıyla çekilme kararı aldı ve F1'in ilk ve tek siyahi sürücüsü Hamilton, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Osaka'nın kararından "gurur" duyduğunu söyledi. 

Bu hafta sonu yapılacak olan Belçika Grand Prix'sinden çekilip çekilmeyeceği sorusunu yanıtlayan Hamilton, çekilme gibi bir planının olmadığını ancak bunu yapanlara destek verdiğini söyledi. 

Hamilton şu açıklamalarda bulundu: "Amerika'da bulunan herkesin - ana oyuncusundan yorumcusuna kadar pek çok insanın kendi sporlarında yaptığı bu tür tepkileri görmek inanılmaz bir şey."

"Pek çok insan bu sporculara destek veriyor ve değişim için sonuna kadar zorluyor. Bir tepki alabilmek için bunların yapılması gerçekten utanç verici."

"Ancak bu olay Amerika'da oluyor ve benim burada bir şey yapmamın orada herhangi bir etkisi olabileceğinden pek emin değilim. Şu an Belçika'da bulunuyoruz, Amerika'da değil."

"Bu konuda kimseyle konuşmadım, ama orada olanlarla çok gurur duyuyorum. Onlarla birlikte yer alıyorum, burada elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

"Yarışı yapmamamızın... bu böyle devam edecek, durum bu şekilde. Ancak hâlâ Formula 1 ile farkındalığı artırmak için ne yapmamız gerekebileceği konusunda çalışacağım ve konuşacağım, yardım etmeye devam edeceğim."

"Doğal bir şekilde spor olarak uyumlu olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin birbirini desteklemesi lazım, farklı bir spor olsa da."

Renault sürücüsü Daniel Ricciardo ise Formula 1 sürücülerinin en yakın fırsatta, dünya etrafında devam eden olayları ve verecekleri mesajları tartışmaları gerektiğini söyledi.

Ricciardo açıklamasında şunları söyledi: "Burada bir grup olarak, sporumuz adına, sürücüler olarak konuşmamız gerekiyor ve bu konuşmayı yapıp herkesin ne düşündüğünü görmemiz gerekiyor."

"Çok yıkıcı bir durum. Olay tamamıyla bu aslında, ne zaman biteceği. Dürüst olmak gerekirse çok da haberleri okuyan biri değilim, ancak okuduğumda, özellikle şu anda, olanlara inanamıyorsunuz."

"Bu hâlâ nasıl devam ediyor olabilir? Hâlâ anlamış değilim."

"Yapmamız gereken bir şey varsa tabii ki de bunu yapacağız. Bir şey yapmaya çalışalım, ancak bunu önce tartışmamız gerekiyor."

GDPA yöneticisi Sebastian Vettel, Hamilton'ın boykot hakkında yaptığı açıklamalara katıldığını, ancak yapılanlarla beraber F1'in ırkçılık karşıtı mesajına bağlı kalındığından emin olunması gerektiğine inandığını söyledi.

Vettel şunları söyledi: "Amerika'da bazı sporcuların boykot ederek veya grev yaparak, maçlarına çıkmaması ve böylece maçların ertelenmesi konusunda alınan önlemler, bence biraz daha Amerika'ya özgü bir durum."

"Şu anda bulunduğumuz noktada sürücüler olarak verdiğimiz mesajdan gayet memnunuz ve bu mesajı vermeye devam etmek istiyoruz."

"Bununla beraber durumların bir günde değişmeyeceğini biliyoruz ve yaptığımız katkının çok küçük olduğunun da farkındayız. Ancak umarım bizi izleyen insanlar durumun önemini anlar ve mesajı alır, bu da insanların hayatlarındaki bir sonraki adımda daha dikkatli olmalarına yardımcı olacaktır."

"Bu eylemi açık bir ortamda almak önemli. Bence daha da önemlisi ise kameralar kapandığında herkesin nasıl karar verdiği ve bu duruma karşı nasıl bir tutum sergilediği."

"Bizim için bu doğru, hafta sonunun belirli bir bölümünde spot ışıklarının altında olmamızdan dolayı, ancak bu durum diğer herkes için de geçerli."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Luke Smith

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