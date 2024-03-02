Hamilton: "Beklediğimizden daha gerideyiz"

Yedi kez Dünya Şampiyonu, takım arkadaşı George Russell'ın aksine Bahreyn GP sıralama turlarında iyi bir performans gösteremedi.

Russell, lider Max Verstappen'in 0.3 saniye gerisinde 3. olurken; Hamilton 9. sırayı elde etti.

Sıralama turlarının ardından hem Hamilton'ın hem de takım patronu Toto Wolff'ün açıklamaları 'yarış temposuna' odaklandıkları yönündeydi.

Ancak Hamilton yarışta da fazla yükselemedi ve günü 7. sırada noktaladı.

Hamilton günün ardından şunları söyledi: "Kişisel ve fiziksel olarak harika hissediyorum, kış antrenmanları işe yaradı."

"Muhtemelen takım içinde biraz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu hafta sonu kesinlikle daha iyi olacağımızı umuyordum ama zorlu bir yarıştı, herkes birbirine çok yakındı ve araçla ilgili bir moral bozukluğu yaşıyorduk."

"Geliştirmemiz gereken pek çok alan olduğunu düşünüyorum, Red Bull'a kıyasla düşündüğümüzden daha da gerideydik."

Yaşadıkları olumsuzluklara rağmen Hamilton, araçla ilgili pek çok şey öğrendiğinin altını çizdi.

"Bence aracımız dayanıklı ama bugün biraz zorlandı. Diğerlerine kıyasla performans eksikliği vardı."

"Sıralama turlarında daha iyi bir pozisyon elde etseydim daha iyi olurdu, çünkü son stintim oldukça iyiydi."

"Bugün her şey keşfetmekle ilgiliydi, araçla ilgili geliştirebileceğim pek çok şey öğrendim ve eminim takım da öğrenecektir."