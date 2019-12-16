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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, BBC tarafından yine yılın en iyi ikinci sporcusu seçildi

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Hamilton, BBC tarafından yine yılın en iyi ikinci sporcusu seçildi
Ekleyen:
, Editör
16 Ara 2019 16:50

Lewis Hamilton, BBC tarafından yapılan oylamanın ardından bir kez daha yılın en iyi ikinci sporcusu seçildi.

İngiltere'de her yılın sonunda BBC Sport tarafından "Yılın En İyi Sporcusu" oylaması yapılıyor ve o yıl boyunca en iyi performansı gösteren sporcu seçiliyor.

Ödül, taraftarların verdiği oylara dayanılarak veriliyor ve 2020 öncesinde en iyi sporcunun kim olduğu belli oldu.

Ünlü kriket oyuncusu Ben Stokes, yapılan oylanma sonucunda Yılın sporcusu seçildi.

28 yaşındaki kriketçi, Dünya Kupası ve Ashes serisindeki performansı ile göz doldurmuştu.

Lewis Hamilton üst üste ikinci yılında bu alanda ikinci en iyi sporcu seçildi ve geçen yılın aksine törene katılmadı.

Bu yıl altıncı şampiyonluğunu kazanan Hamilton, geçen yıl ödül töreninde Stevenage hakkında yaptığı açıklamalardan ötürü eleştirilmiş ve törenden birkaç gün sonra özür dilemek zorunda kalmıştı.

Hamilton uzun süredir BBC Sport tarafından bu ödüle aday gösterilse de, sadece 2014 yılında bunu kazandı. 2007, 2008 ve 2018'de ise ikinci oldu.

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Editör Kemal Şengül

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