Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton, BBC tarafından "Yılın Spor Kişiliği" seçildi!

paylaşım
yorumlar
Hamilton, BBC tarafından "Yılın Spor Kişiliği" seçildi!
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Yedi kez Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, BBC tarafından düzenlenen geleneksel etkinlikte 2020 Yılın Spor Kişiliği ödülüne layık görüldü.

BBC izleyicilerinin katıldığı oylamada Hamilton, futbolcu Jordan Henderson, jokey Hollie Doyle, bilardo efsanesi Ronnie O'Sullivan, kriket sporcusu Stuart Broad ve boksör Tyson Fury'yi geride bırakarak bu ödülü ikinci kez aldı.

Daha önce bu ödülü 2014 yılında almıştı ve Michael Schumacher'in yedi şampiyonluk rekorunu yakalamasının ardından ikinci kez bu ödüle layık görüldü.

Hamilton ayrıca 2020 yılı boyun ırkçılık karşıtı mesajlar vererek taraftarların gönlünde taht kurdu ve motor sporlarında daha fazla siyahi olması amacıyla da Hamilton Komisyonu'nu kurdu.

İngiliz pilot, son iki yılda yapılan her iki oylamada da ikinci olmuştu. 2018'de bisikletçi Geraint Thomas'a ve geçen yıl kriket sporcusu Ben Stokes'a yenildi. Hamilton, F1 kariyerine etkileyici bir başlangıç ​​yaptığı 2007 ve 2008 yıllarında da ikinci olmuştu.

Hamilton, ödül sonrası bir video mesaj gönderdi ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, 3rd position, performs some celebratory donuts at the end of the race

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, 3rd position, performs some celebratory donuts at the end of the race

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, “Sadece tüm bu inanılmaz adayları tebrik etmek istiyorum çünkü bu yıl başardıklarından kesinlikle gurur duyuyorum ve ayrıca bana oy veren herkese teşekkür etmem gerekiyor. Tüm bu harika adaylardan ötürü bunu gerçekten beklemiyordum."

"Bence hepimiz kazananız ve herkese Mutlu Noeller dilemek istiyorum." derken, herkesi mevcut koronavirüs şartlarında pozitif kalmaya çağırdı.

Eski F1 şampiyonları Nigel Mansell ve Damon Hill daha önce iki kez bu ödülün sahibi olurken, Sir Jackie Stewart da 1973'te bu ödülü almıştı. Ayrıca Stirling Moss da 1961'de bu ödülü kazandı.

Hamilton, video mesajında, "Lütfen kendinizden asla vazgeçmeyin. Kendinize inanmaya devam edin, çünkü harika olmak için gereken her şeye sahipsiniz." diyerek genç nesile motivasyon mesajı da gönderdi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff da Yılın Antrenörü sınıfında aday oldu ancak bu ödül 2019-20 İngiltere Premier Ligi şampiyonluğuna ulaşan Liverpool'un menajeri Jurgen Klopp'a gitti.

 
Barcelona, F1'le olan kontratını "şimdilik" sadece bir yıl uzatacak

Önceki haber

Barcelona, F1'le olan kontratını "şimdilik" sadece bir yıl uzatacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton

Çok Okunanlar Bugün

Vettel, Ferrari'den ayrılmanın şokunu atlatmasına Hamilton'un nasıl yardım ettiğini anlattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari'den ayrılmanın şokunu atlatmasına Hamilton'un nasıl yardım ettiğini anlattı

Albon: "Hayatımı buna harcadım ve bu şekilde bitmesine izin vermeyeceğim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Hayatımı buna harcadım ve bu şekilde bitmesine izin vermeyeceğim"

Hamilton, isminin Silverstone düzlüğüne verilmesine "inanamıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, isminin Silverstone düzlüğüne verilmesine "inanamıyor"

Steiner: Fittipaldi F1'de "iyi iş çıkarabileceğini" gösterdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: Fittipaldi F1'de "iyi iş çıkarabileceğini" gösterdi

Vettel: "Başarısız olduk, ama sonsuza kadar buna takılamayız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Başarısız olduk, ama sonsuza kadar buna takılamayız"

Hamilton, BBC tarafından "Yılın Spor Kişiliği" seçildi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, BBC tarafından "Yılın Spor Kişiliği" seçildi!

Van der Garde: "Perez yarışta Verstappen'e yakın olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Van der Garde: "Perez yarışta Verstappen'e yakın olacak"

Ocon: "Alonso'dan korkmuyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Alonso'dan korkmuyorum"

Son Haberler

Hamilton, BBC tarafından "Yılın Spor Kişiliği" seçildi!
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, BBC tarafından "Yılın Spor Kişiliği" seçildi!

Barcelona, F1'le olan kontratını "şimdilik" sadece bir yıl uzatacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Barcelona, F1'le olan kontratını "şimdilik" sadece bir yıl uzatacak

Vettel: "Başarısız olduk, ama sonsuza kadar buna takılamayız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Başarısız olduk, ama sonsuza kadar buna takılamayız"

Wolff, hayatını Mercedes F1 takımına adadığını hissediyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, hayatını Mercedes F1 takımına adadığını hissediyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Ferrari'den ayrılmanın şokunu atlatmasına Hamilton'un nasıl yardım ettiğini anlattı

18s
2
Formula 1

Albon: "Hayatımı buna harcadım ve bu şekilde bitmesine izin vermeyeceğim"

17s
3
Formula 1

Hamilton, isminin Silverstone düzlüğüne verilmesine "inanamıyor"

15s
4
Formula 1

Steiner: Fittipaldi F1'de "iyi iş çıkarabileceğini" gösterdi

13s
5
Formula 1

Vettel: "Başarısız olduk, ama sonsuza kadar buna takılamayız"

11s

Son Haberler

Hamilton, BBC tarafından "Yılın Spor Kişiliği" seçildi!
F1

Hamilton, BBC tarafından "Yılın Spor Kişiliği" seçildi!

Barcelona, F1'le olan kontratını "şimdilik" sadece bir yıl uzatacak
F1

Barcelona, F1'le olan kontratını "şimdilik" sadece bir yıl uzatacak

Vettel: "Başarısız olduk, ama sonsuza kadar buna takılamayız"
F1

Vettel: "Başarısız olduk, ama sonsuza kadar buna takılamayız"

Wolff, hayatını Mercedes F1 takımına adadığını hissediyor
F1

Wolff, hayatını Mercedes F1 takımına adadığını hissediyor

Webber: "Verstappen henüz Pazar günleri Hamilton seviyesinde değil, ama bu normal"
F1

Webber: "Verstappen henüz Pazar günleri Hamilton seviyesinde değil, ama bu normal"

Son Videolar

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.