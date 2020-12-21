Hamilton, BBC tarafından "Yılın Spor Kişiliği" seçildi!

BBC izleyicilerinin katıldığı oylamada Hamilton, futbolcu Jordan Henderson, jokey Hollie Doyle, bilardo efsanesi Ronnie O'Sullivan, kriket sporcusu Stuart Broad ve boksör Tyson Fury'yi geride bırakarak bu ödülü ikinci kez aldı.

Daha önce bu ödülü 2014 yılında almıştı ve Michael Schumacher'in yedi şampiyonluk rekorunu yakalamasının ardından ikinci kez bu ödüle layık görüldü.

Hamilton ayrıca 2020 yılı boyun ırkçılık karşıtı mesajlar vererek taraftarların gönlünde taht kurdu ve motor sporlarında daha fazla siyahi olması amacıyla da Hamilton Komisyonu'nu kurdu.

İngiliz pilot, son iki yılda yapılan her iki oylamada da ikinci olmuştu. 2018'de bisikletçi Geraint Thomas'a ve geçen yıl kriket sporcusu Ben Stokes'a yenildi. Hamilton, F1 kariyerine etkileyici bir başlangıç ​​yaptığı 2007 ve 2008 yıllarında da ikinci olmuştu.

Hamilton, ödül sonrası bir video mesaj gönderdi ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, 3rd position, performs some celebratory donuts at the end of the race Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, “Sadece tüm bu inanılmaz adayları tebrik etmek istiyorum çünkü bu yıl başardıklarından kesinlikle gurur duyuyorum ve ayrıca bana oy veren herkese teşekkür etmem gerekiyor. Tüm bu harika adaylardan ötürü bunu gerçekten beklemiyordum."

"Bence hepimiz kazananız ve herkese Mutlu Noeller dilemek istiyorum." derken, herkesi mevcut koronavirüs şartlarında pozitif kalmaya çağırdı.

Eski F1 şampiyonları Nigel Mansell ve Damon Hill daha önce iki kez bu ödülün sahibi olurken, Sir Jackie Stewart da 1973'te bu ödülü almıştı. Ayrıca Stirling Moss da 1961'de bu ödülü kazandı.

Hamilton, video mesajında, "Lütfen kendinizden asla vazgeçmeyin. Kendinize inanmaya devam edin, çünkü harika olmak için gereken her şeye sahipsiniz." diyerek genç nesile motivasyon mesajı da gönderdi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff da Yılın Antrenörü sınıfında aday oldu ancak bu ödül 2019-20 İngiltere Premier Ligi şampiyonluğuna ulaşan Liverpool'un menajeri Jurgen Klopp'a gitti.