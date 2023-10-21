Hamilton: "Baskı uygulamak için iyi bir konumdayız"
Lewis Hamilton, Amerika GP Sprint sıralamada 3. olmasının ardından yarışta baskı uygulayabilecek pozisyonda olacaklarını söyledi.
Cuma günü gerçekleştirilen sıralamalarda Charles Leclerc ve Lando Norris'in arkasında 3. olan Hamilton, bugünkü Sprint Shootout sıralamalarında da Max Verstappen ve Leclerc'in arkasında 3. oldu.
Sprint sıralamalarının ardından konuşan Hamilton, öndekilere baskı uygulamak için iyi bir pozisyonda olduklarını söyledi.
Hamilton, "Sanırım düne göre biraz daha yakındı. Zor bir seanstı, özellikle de orta lastiklerde."
"Austin'de bu kadar yakın olmak takım olarak ilerlediğimizi gösteriyor ve bunu gerçekten olumlu olarak değerlendirebiliriz. Liderlere biraz baskı uygulamak için iyi bir konumdayız."
"Her şey çok olumlu, bu yüzden bekleyip göreceğiz ama umarım zorlayabiliriz." dedi.
Mercedes hem mutlu, hem hayal kırıklığı yaşıyor
Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, her iki sıralamalarda da 3. olmalarının ardından iki farklı düşünceye sahip olduklarını söyledi.
Wolff, geçen seneye göre bu kadar yakın oldukları için çok mutlu olduklarını ancak bu kadar yakın olmalarının ardından pole pozisyonunu kazanamadıkları için, doğal olarak üzüldüklerini ifade etti.
Wolff, "Burada iki farklı düşüncemiz var. Daha önceden bu tür pistte rakiplerimizle devasa fark vardı. Geçen sene Austin'de ortalarda yoktuk, sanırım 0.6 sn gerideydik, şimdi ise mücadelenin içerisindeyiz."
"Bu iyi bir adım ancak pole pozisyonuna bu kadar yakın olunca, yarışçı olarak her zaman biraz hayal kırıklığı yaşarsınız."
"Sprint'e merakla yaklaşacağız. Biraz daha iyi performans sergileyebilirsek, bu durumda güçlü bir podyum sonucu için savaşırız." dedi.
Son Haberler
Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"
Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz" Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"
Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"
Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik" Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"
Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"
Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim" Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"
Amerika'da günün pilotu Norris oldu
Amerika'da günün pilotu Norris oldu Amerika'da günün pilotu Norris oldu
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar