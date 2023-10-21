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Hamilton: "Baskı uygulamak için iyi bir konumdayız"

Lewis Hamilton, Amerika GP Sprint sıralamada 3. olmasının ardından yarışta baskı uygulayabilecek pozisyonda olacaklarını söyledi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari ile görüşüyor

Cuma günü gerçekleştirilen sıralamalarda Charles Leclerc ve Lando Norris'in arkasında 3. olan Hamilton, bugünkü Sprint Shootout sıralamalarında da Max Verstappen ve Leclerc'in arkasında 3. oldu.

Sprint sıralamalarının ardından konuşan Hamilton, öndekilere baskı uygulamak için iyi bir pozisyonda olduklarını söyledi.

Hamilton, "Sanırım düne göre biraz daha yakındı. Zor bir seanstı, özellikle de orta lastiklerde."

"Austin'de bu kadar yakın olmak takım olarak ilerlediğimizi gösteriyor ve bunu gerçekten olumlu olarak değerlendirebiliriz. Liderlere biraz baskı uygulamak için iyi bir konumdayız."

 

"Her şey çok olumlu, bu yüzden bekleyip göreceğiz ama umarım zorlayabiliriz." dedi.

Mercedes hem mutlu, hem hayal kırıklığı yaşıyor

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, her iki sıralamalarda da 3. olmalarının ardından iki farklı düşünceye sahip olduklarını söyledi.

Wolff, geçen seneye göre bu kadar yakın oldukları için çok mutlu olduklarını ancak bu kadar yakın olmalarının ardından pole pozisyonunu kazanamadıkları için, doğal olarak üzüldüklerini ifade etti.

Wolff, "Burada iki farklı düşüncemiz var. Daha önceden bu tür pistte rakiplerimizle devasa fark vardı. Geçen sene Austin'de ortalarda yoktuk, sanırım 0.6 sn gerideydik, şimdi ise mücadelenin içerisindeyiz."

"Bu iyi bir adım ancak pole pozisyonuna bu kadar yakın olunca, yarışçı olarak her zaman biraz hayal kırıklığı yaşarsınız."

"Sprint'e merakla yaklaşacağız. Biraz daha iyi performans sergileyebilirsek, bu durumda güçlü bir podyum sonucu için savaşırız." dedi.

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