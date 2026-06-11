Hamilton: "Başkasının hatasıyla değil, saf performansla kazanmak istiyoruz"

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Monako Grand Prix'sinin kazananı üst üste beşinci galibiyetine ulaşan Mercedes pilotu Kimi Antonelli olurken, ona podyumun ikinci basamağında Lewis Hamilton eşlik etti.

Damalı bayrak sallandığında Hamilton, Antonelli'nin yaklaşık 6.5 saniye gerisindeydi.

Perşembe günü Barselona'da medyanın sorularını yanıtlayan Hamilton, Mercedes'e karşı doğrudan bir baskı kurmanın zor olduğunu ancak odaklarının kendi performansları olduğunu söyledi: "Mercedes'i yenmek zor olacak."

"Biz şu an sadece kendimize odaklanıyoruz ve gelişmeye çalışıyoruz. Bu aslında takım olarak bizim için daha başlangıç. 2025'te zor bir sezon geçirdik ve bu yıl bazı değişiklikler yaptık, bu çok olumlu. Doğru yönde ilerliyoruz ama bu henüz yeterli değil.”

"Biz kazanmak için varız. Bir başkasının hatasıyla değil, saf performansla ve hak ederek kazanmak istiyoruz."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari ile zorlu bir ilk sezon geçiren Hamilton, 2026'ya daha sağlam bir performansla başladı ve 6 yarışta 3 kez podyum elde etti.

Yedi kez dünya şampiyonu, bu sezonki performans artışının tek bir nedene değil, birçok faktöre bağlı olduğunu belirtti: "Geçen sezon bana ait olmayan bir araçla yarıştım, hiçbir katkım yoktu. Bu sezon ise aracın bazı noktalarında benim de geri bildirimlerim var ve takım bunları dinledi. Bu harika bir şey."

"Formula 1 araçları oldukça karmaşık, tek bir şey her şeyi değiştirmez. Bu birçok parçanın bir araya gelip uyum içinde çalışmasıdır. Şu anda takım olarak çok daha iyi bir noktadayız."

"Amacım 20 yıllık deneyimimi ve 7 şampiyonluk tecrübemi bu organizasyona aktarmak ve takımı bir adım daha ileri taşımak."