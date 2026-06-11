Hamilton: "Başkasının hatasıyla değil, saf performansla kazanmak istiyoruz"
Lewis Hamilton, Mercedes'i yenmenin zor olacağını belirtse de galibiyetlere başka takımın hatasıyla değil hak ederek ulaşmak istediğini söylüyor.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Monako Grand Prix'sinin kazananı üst üste beşinci galibiyetine ulaşan Mercedes pilotu Kimi Antonelli olurken, ona podyumun ikinci basamağında Lewis Hamilton eşlik etti.
Damalı bayrak sallandığında Hamilton, Antonelli'nin yaklaşık 6.5 saniye gerisindeydi.
Perşembe günü Barselona'da medyanın sorularını yanıtlayan Hamilton, Mercedes'e karşı doğrudan bir baskı kurmanın zor olduğunu ancak odaklarının kendi performansları olduğunu söyledi: "Mercedes'i yenmek zor olacak."
"Biz şu an sadece kendimize odaklanıyoruz ve gelişmeye çalışıyoruz. Bu aslında takım olarak bizim için daha başlangıç. 2025'te zor bir sezon geçirdik ve bu yıl bazı değişiklikler yaptık, bu çok olumlu. Doğru yönde ilerliyoruz ama bu henüz yeterli değil.”
"Biz kazanmak için varız. Bir başkasının hatasıyla değil, saf performansla ve hak ederek kazanmak istiyoruz."
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
Ferrari ile zorlu bir ilk sezon geçiren Hamilton, 2026'ya daha sağlam bir performansla başladı ve 6 yarışta 3 kez podyum elde etti.
Yedi kez dünya şampiyonu, bu sezonki performans artışının tek bir nedene değil, birçok faktöre bağlı olduğunu belirtti: "Geçen sezon bana ait olmayan bir araçla yarıştım, hiçbir katkım yoktu. Bu sezon ise aracın bazı noktalarında benim de geri bildirimlerim var ve takım bunları dinledi. Bu harika bir şey."
"Formula 1 araçları oldukça karmaşık, tek bir şey her şeyi değiştirmez. Bu birçok parçanın bir araya gelip uyum içinde çalışmasıdır. Şu anda takım olarak çok daha iyi bir noktadayız."
"Amacım 20 yıllık deneyimimi ve 7 şampiyonluk tecrübemi bu organizasyona aktarmak ve takımı bir adım daha ileri taşımak."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Hamilton: "Pit yolunda hız sınırını aştığımı öğrenince şok oldum"
Hamilton: "Galibiyet zor ama imkansız değil"
Verstappen'den Antonelli'ye start tavsiyesi: "Işıklar söndüğünde 1 saniye bekle!"
Ferrari: "Hayal kırıklığı yaratsa da aldığımız pit kararının arkasındayız"
Montoya: "Hamilton, Leclerc'e zihinsel açıdan büyük darbe vurabilir"
Ferrari, Leclerc'in Monako'ya özel yarış tulumunu tanıttı
Son Haberler
Russell: “Şampiyonluk benim için artık çok uzakta”
Verstappen: “FIA’nın neye dayanarak karar verdiğini biz de anlamadık”
Hamilton: "Başkasının hatasıyla değil, saf performansla kazanmak istiyoruz"
Leclerc: “Son ana kadar şampiyonluğa inanmaya devam edeceğim”
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar