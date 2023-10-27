Hamilton: "Başka F1 araçları da kurallara aykırıydı ancak diskalifiyeden kurtuldular!"

FIA yarıştan sonra sadece dört aracın tahta plakalarının kalınlıklarını ölçtü ve Hamilton ile Charles Leclerc'in araçlarının yasadışı olduğunu tespit ederek iki sürücünün diskalifiye edilmesine yol açtı.

Max Verstappen ve Lando Norris'in araçları da kontrole girdi ve yasal kabul edildi, ancak engebeli COTA pistindeki %50'lik ihlal oranına rağmen, FIA her zamanki protokollerine bağlı kaldı ve sıralamanın daha altındaki diğer araçları test etmemeyi tercih etti.

Diskalifiyeden bu yana ilk kez konuşan Hamilton, ikinciliğini kaybetmekten dolayı ne kadar hayal kırıklığına uğradığını açıkça belirtti.

Hamilton, "Basın toplantısından yeni çıkmıştım, geri döndüm ve buz küvetine girmek üzereydim. Sonra Toto [Wolff] koşarak geldi ve bana söyledi. Açıkçası [yıkılmıştım] çünkü harika bir gün ve harika bir yarış olmuştu."

"Ama evet, eve dönene kadar tam olarak öğrenemedim. Evet, o günden sonra biraz mutsuzdum ama bundan çıkarılacak pek çok olumlu şey vardı." dedi.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2. sıra, kupasıyla birlikte podyumda

Sadece dört aracın test edilmesiyle ilgili ne düşündüğü sorulduğunda Hamilton duygularını açıkça ifade etti.

"Öncelikle birkaç farklı kaynaktan yasadışı olan başka birçok araç olduğunu duydum."

"Ama test edilmediler, bu yüzden de paçayı kurtardılar. Burada 16 yıldır yarışıyorum, bazı insanların bazı şeylerden paçayı sıyırdığı bunun gibi birçok senaryo olduğu zamanlar oldu ve bazı insanlar sadece test edildikleri için şanssızdı."

"Bence sonuçta her şeyin adil ve eşit olmasını sağlamak için muhtemelen daha iyi bir yapıya ihtiyaç var."

Hamilton, araç özelliklerinin 1. antrenmandan sonra belirlendiği sprint hafta sonu formatının bu tür şeylerin gerçekleşme olasılığını artırdığına dikkat çekti.

"Austin'de daha önce hiç böyle bir sorun yaşamamıştık. Sadece sprint yarışı da olduğu için, kolay bir çözüm, örneğin bunun için kolay bir düzeltme yapılabilir, 1. antrenmandan sonra zeminleri değiştirebilmeliyiz... Hafta sonuna farklı bir şekilde yaklaşın, araç Cuma sabahından itibaren hazır olmuyor."

"Özellikle de bulunduğumuz en engebeli pistte, çünkü arızaların olmasının tek nedeni gerçekten de bu, çok engebeli olması ve bazı araçların diğerlerinden daha iyi sürüş kalitesine sahip olması. Ferrari'ye bakın, Charles'ın kafasına ve benim kafama bakın."

"Oldukça kötü bir sürüşümüz var ve kafalarımız oldukça fazla çarpıyor çünkü araba zemine çarpıyor. Genelde arabayı çok aşağı ittiğimiz için değil."

Hamilton, takımın performans arayışı içinde düşük sürüş yüksekliği ile sınırları zorladığını ve bunun belki de W14'ün COTA'da neden bu kadar rekabetçi olduğunu açıkladığını reddetti.

Hamilton, "Hayır, bence öncelikle şu noktaya değinmemiz gerekiyor: Geçen yıl aracımız alçaktı, çok alçak olduğunda en iyisiydi."

"Yani alçak ve serttik. Aracımız artık yüksek sürüş yüksekliklerinde daha iyi çalışıyor. Yani arabayı çok alçak tuttuğumuzdan değil."

"Bu sadece talihsiz bir senaryoydu. Tahta plakanın arkasındaki 0,05 [mm] hata, kazanmak ve kaybetmek arasındaki farkı yaratmayacak. Yani bu kadar hızlı olmamızın nedeni bu hata değildi."

"İşte bu yüzden bizim için acı verici oldu. Çünkü, örneğin arka yaylarımızı değiştirmiş olsaydık, belki de daha iyi bir sürüş elde edebilirdik."

"Ama her neyse, performansın bu hafta sonu da devam edeceğini umuyoruz. Ve evet, çocukların aşırı tepki vermediğinden emin olmak istiyorum. İyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.