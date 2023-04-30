Hamilton: "Başımı önüme eğdim ve sadece işimi yaptım"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, piste güvenlik aracı girmeden kısa bir süre önce pit stop yapmış ve bundan ötürü dezavantajlı konuma düşmüştü.

Ancak harika bir yükseliş kaydetti ve altıncı sırada finiş gördü.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, "Maalesef güvenlik aracına yakalandık."

"Bugün şans bizden yana değildi. Fakat o anda hayal kırıklığı yaşayamazdım, tüm bu pozisyonları kaybettiğimi biliyordum... Yine de başımı önüme eğmeli ve yükselmeye odaklanmalıydım, ki ben de öyle yaptım."

"Bence doğru olanı yaptım, başımı eğdim ve yarışa geri döndüm. Sonrasındaki bu mücadelelerden gerçekten keyif aldım."

"Takımımla gurur duyuyorum. Belki son yarıştaki kadar hızlı değildik, ki bu tabii ki harika değil ama bu takımda motivasyon eksikliği yok."

"Hepimiz çok açız ve bu güncellemeleri getirmek için çalışıyoruz. Bence bu, önümüzdeki yarışlarda daha iyi olmasını umduğumuz şeyler için bir başlangıç." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG, in Parc Ferme Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Kaydettiği yükselişten keyif alıp almadığı sorusuna İngiliz pilot, "Evet, haliyle! Çünkü hafta sonu için çok çalıştık ve dün geriye doğru gittiğiniz zor bir gündü. Bugün daha iyi bir gün umuyordum ve sonra çok fazla sıra kaybettim... Beş sıra ya da her neyse onu kaybettim. Yani bu kesinlikle can sıkıcı bir durumdu."

"Fakat sonra 'neyse o' dedim. Bence bugün açlığın hâlâ orada olduğunu gördük. Araca olan güvenimi kazandığımda, hız da ortaya çıkacak." cevabını verdi.

Gösterge ekranındaki problem sorulduğunda Hamilton, "Frenler aşırı ısınıyordu ve görüntü yukarıdaydı. Bu da lastik sıcaklıklarını göremediğim anlamına geliyordu." dedi.

Hamilton yarışın bir noktasında daha fazla güç isterken görüldü.

Bu konuda İngiliz pilot, "Ters giden hiçbir şey yoktu, sadece daha fazla güç istedim! Bir sürücü her zaman daha fazla güç ister."

"Sanırım bu yıl DRS mesafesini kısalttılar, bunu neden yaptıklarını tam olarak bilmiyorum. DRS'nin olduğu bölümlerde her zaman harika yarışlar vardı."

"Bu kez DRS'yi açtığımızda, atak için çok geç oluyordu. Bugün çok fazla geçiş oldu mu? [Hayır.] Gördüğünüz gibi." dedi.

Sainz'la olan savaşıyla ilgili Hamilton, "Düzlükte sanırım bizden biraz daha hızlılar. DRS açıkken bile düzlükte hızlıydı. Ayrıca orta sektörde takip etmek o kadar kolay değildi. Yine de her şeyimi verdim." dedi.