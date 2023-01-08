Hamilton: "Başarının değerini artık daha iyi anlıyorum"

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2022 sezonu Hamilton'ın F1 kariyeri için oldukça farklı bir sezon oldu. Yedi kez Dünya Şampiyonu, daha önce yarıştığı her sezonda en az bir yarış kazanmıştı. Ancak geçen sezon bunu başaramadı ve en iyi sonucu beş kez elde ettiği ikincilikti.

Bu, Hamilton'ın kendisini çok sık içinde bulduğu bir durum değil. Formula 1 kariyeri başlamadan önce bile; galibiyetsiz geçirdiği son sezon kartingdeki son yılı olan 2001'di.

Yedi Dünya Şampiyonluğu düşünüldüğünde, 38 yaşındaki pilotun 2022'de bu yüzden 'uykusuz kalmış olması' olası değil; ancak sezona yeni bir bakış açısının kendisinin ve takımın 'başarıları daha fazla takdir etmesini' sağladığını söyledi.

Sport Bild'e konuşan Hamilton, “Bu durum motivasyonumu düşürmedi."

“Daha önce de birincilik almadan geçirdiğim sezonlar olduğuna eminim, örneğin kartingdeki 2001 yılı."

“Geçen sezon elbette Dünya Şampiyonluğu için mücadele etmek istiyorduk, ancak sezonun başlarında mücadele edemeyeceğimiz gerçeğini kabul etmek zorunda kaldık. Yine de bazı sonuçlar zafer olmasa bile zafer gibi hissettirdi."

“Daha önce o kadar çok başarı elde ettik ki biraz boş hissettik. Yarış kazandık ama bu zaten beklenen bir şeydi. Bu çok garip, ama aynı zamanda harika bir şey; küçük şeyler için ne kadar mutlu olduğumuzu görmek daha da güzeldi."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

“Beşincilik için mücadele ediyorduk ve herkes heyecanlıydı, sonra dördüncülük için mücadele ettik ve herkes yine çok heyecanlıydı. Dördüncülük ya da beşincilik için bile bu kadar mutlu olmak güzel bir deneyimdi. Ayrıca ileriye doğru mücadele etme hissi, ilk kez üçüncülük ya da ikinciliğe sahip olmak ve olmak istediğimiz yere yaklaştığımızı hissetmek hepimizin ihtiyacı olan bir şeydi."

“Artık başarıları çok daha fazla takdir ediyorum. Brezilya yarışından sonra, George Russell kazandığında ve ben ikinci olduğumda; takım performansından inanılmaz mutlu olmuştum." dedi.

Hamilton sezon sonunun kendisine ve Mercedes'e sporun zirvesine geri dönebileceklerine dair 'büyük bir umut' verdiğini ve zorluklara rağmen 2022'nin kendisi için bir hayal kırıklığı olmadığını söyledi.

Britanyalı pilot, “Zirvede olmanın ve orada kalmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum."

“Zirveye geri dönmek istiyoruz, bize büyük umut veren şey bu sezonun sonu. Son yarışlar, doğru yönde ilerlediğimizi gösterdi ve azimle her şeyi başarabileceğimizi kanıtladı."

“Sezon ilerledikçe araç ve ben daha da iyi anlaştık, tüm ekip birlikte harika çalıştı. Bu yıl benim için kesinlikle bir hayal kırıklığı değildi." dedi.