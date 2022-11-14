Hamilton: "Başarılı bir isimseniz hedef olmanız doğal"

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İlk turdaki güvenlik aracı periyodunun ardından yarış yeniden başladığında ikinci sıradaki Hamilton'a hızlıca atak yapan Verstappen, Senna S'e girişte dış çizgideydi.

Bu nedenle 2. virajda içte kalabilme imkanı yakalayan son şampiyon, halen daha önde olan ve 2. virajdaki apekse doğru dönmeye başlayan Hamilton'a çok az yer bıraktı.

Sonuç itibariyle iki pilot temas ettiler. Temasın ardından Hamilton 8. sıradan yarışa devam edebildi, Verstappen ise ön kanadına hasar vermesinden ötürü pite girmek durumunda kaldı. Olayı inceleyen FIA ise temasın suçlusunun Verstappen olduğuna kanaat getirerek Red Bull pilotuna beş saniye zaman cezası verdi.

Verstappen'in kendisiyle özel bir sorunu olup olmadığı sorulan Hamilton, "Herhangi bir endişem yok. Evet, sanıyorum ki bu konudan ötürü endişe hissetmiyorum."

"Bence üzerinizde başarılı bir kariyer ve istatistikler varken hedef haline gelmeniz doğal. Ama sorun değil. Bunlarla daha önce de karşılaştım." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kaza anında herhangi bir şey düşünmediğini söyleyen Hamilton, o an sadece yarışı bitirmeye odaklandığını öne sürüyor.

Hamilton, "Dürüst olmak kaza hakkında pek bir fikrim yok."

"O anda düşündüğüm tek şey aracın yarış dışı kalabileceğiydi, arka taraf starttaki hissiyatı vermemekteydi. Takımın potansiyel bir dubleyi kaybedeceği fikri kafamda dönüp duruyordu."

"Çimlerin üzerinden geçip piste geri dönerken tek düşünebildiğim takıma inanılmaz bir sonuç getirebilmek için nasıl geri dönebileceğimdi. Benim için önemli olan nasıl düştüğünüz değil, nasıl ayağa kalktığınızdır. Hepimizin yaptığı işle gurur duyuyorum." dedi.