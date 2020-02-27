Hamilton, Barcelona testinde motor sorunu yaşadı!

Lewis Hamilton yeni Mercedes W11'le bugün öğleden sonra pite çıktı ancak kendiliğinden kapanan aracını beşinci virajı çıkışında durdu ve kırmızı bayrakların sallanmasına neden oldu.

Mercedes, güç ünitesiyle ilgili bir sorundan ötürü yolda kaldığını doğruladı ve kesin sorunu bulmak için araştırmalar devam ediyor.

Açıklamada, "Yağ basıncında anormallik yaşandı ve motor, önlem olarak kendisini kapattı. Sorun analiz ediliyor ve bugün tekrar piste çıkmayacağız." denildi.

Bununla birlikte, Hamilton'un sorunu, Mercedes'in Barcelona testlerinde yaşadığı ilk motor sorunu değil.

Motorsport.com'un geçen hafta sonu açıkladığı üzere Mercedes, Valtteri Bottas'le geçen hafta bir motor sorunu yaşadı ve ikinci güç ünitesine geçmek zorunda kaldı.

Mercedes'in müşterisi Williams ise sezon öncesi testlerinde şu ana kadar üç motor kullandı ve Nicolas Latifi iki farklı motor problemiyle boğuştu.

Williams pilotu George Russell, Mercedes'in bu yıl motor konusunda agresif olduğunu söylemişti.

"Mercedes gerçekten motor tarafına çok zorluyor, şu anda kesinlikle sınırları zorluyorlar."

"Bu bir test ve bu tür şeyler her zaman olacak ama bir motor tedarikçisi olarak her şeyin zirvesinde olduklarını biliyoruz."