Hamilton: “Bakü’de yaşananlardan çıkarabileceğimiz olumlu noktalar da var”

Geçtiğimiz pazar Bakü’deki yarışı lider götüren Max Verstappen, finişe dört tur kala lastiğinin patlamasının ardından kaza yapmasıyla, Hollandalı pilotun şampiyonadaki en büyük rakibi Lewis Hamilton’ın eline büyük bir fırsat geçmişti.

Mercedes pilotu, kırmızı bayraklar sonrasında yeniden start verildiğinde ikinci sıradaydı ve önünde yer alan Sergio Perez’i geçmek için iyi bir şansa sahipti. Fakat İngiliz pilot, ilk virajda yanlış bir düğmeye dokundu ve ardından lastikleri kilitlendi. Bu nedenle, damalı bayrağa iki tur kala sonuncu sıraya kadar düşmüş oldu.

Dünya şampiyonası açısından Mercedes için olumlu noktalara bakıldığında ise antrenman seanslarında çokça sorun yaşayan Mercedes, hafta sonu boyunca araçta birçok değişiklik yaparak, sıralamalar ve yarış için iyi bir çözüm bulmayı başardı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Azerbaycan Grand Prix’si ardından konuşan Hamilton, “Son iki yarış ve hafta sonu çok zordu.”

“Özellikle bugün herkes için oldukça acı verici bir deneyimdi. Pek çok şanssızlık yaşadık. Ancak Max de oldukça talihsiz bir gün geçirdi. Bu tür şeyler yaşanabilir.”

“Bu yüzden, tüm takımdan özür diliyorum. Toparlanıp daha güçlü geri döneceğiz. Ancak baktığınızda ilerleme kaydetmek açısından hafta sonundan çıkarabileceğimiz birçok olumlu nokta da var."

“Doğal olarak Red Bull'un şu anda en hızlı olduğunu açıkça görebilirsiniz. Bugün onlara ayak uydurmak çok ama çok zordu. Bu nedenle, yine de geldiğimiz pozisyonda olmak gerçekten harika bir deneyimdi."

“Diğer yandan, tüm emeklerimize rağmen [yarıştan] hiçbir şey kazanamadan ayrılmak oldukça acı vericiydi. Fakat, böyle şeyler olur.” dedi.

Ayrıca Hamilton’a Motorsport.com tarafından yarışın nihai galibi Perez’in önemli puanlar kazanmasının, Verstappen ile kendisi arasındaki şampiyonluk mücadelesini nasıl etkileyeceği sorulduğunda, “Demek istediğim araçları çok hızlı bu yüzden, ikisi birlikte işimi daha da zor bir hale getirecek.” cevabını verdi.