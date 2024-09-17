Hamilton: "Bakü'de araç dengesi o kadar kötüydü ki direksiyona asılmak zorunda kaldım"

Lewis Hamilton, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde Mercedes'inde yaşadığı denge sorunlarının üstesinden gelmek için direksiyona “asılmak” zorunda kaldığını söyledi.

Hamilton zorlu bir sıralama seansının ardından Cumartesi günü yedinci sırayı alırken, Mercedes'in araç bileşenlerinden birinin "doğru şekilde monte edilmediğini" ve kendisini yanlış ayar yönüne yönlendirdiğini açıkladı.

Sıralamalardaki düşük pozisyonu, Mercedes'in yarış için yeni bir güç ünitesi takma kararına yol açtı. Süspansiyon ayarlarında yapılan değişikliğin ardından Hamilton pit yolundan start aldı ancak Sergio Perez ile Carlos Sainz arasındaki çarpışmanın ve Haas'tan Nico Hulkenberg’e yaptığı hamlenin ardından finişte dokuzunculuğa tırmanmayı başardı.

Geri dönüşüne rağmen yedi kez dünya şampiyonu pilot, Bakü sokak pistinin 90 derecelik dar virajlarında Mercedes'le mücadele ettiği sinir bozucu bir öğleden sonra geçirdi.

Hamilton takım telsizinden alışılmışın dışındaki sürüş stilinden bahsederek şunları söyledi: “Bu şeyi nasıl sürdüğümü görüyor musunuz?”

Bu, daha olumlu bir Cuma gününün ardından sadece küçük araç değişiklikleri yapmasına rağmen ortaya çıkan büyük yol tutuş sorunlarına bir göndermeydi.

Hamilton, “Muhtemelen şimdiye kadar yaşadığım en kötü dengeydi.”

“Ön tarafta çok fazla tutuş vardı ve arka tarafta hiç yoktu”.

“Direksiyona asılarak ön taraftaki çekişi kırmak ve her virajda kaydırarak dönmek zorunda kaldım. Sürmenin en garip yoluydu."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

“Bugün geçiş yapamayacağımızı biliyordum. Burası o pistlerden biri. Cumartesi günü hızımızın neden bu kadar kötü olduğunu bilmiyorum.” dedi.

Avustralya'da motorunu kaybeden Hamilton'ın bu sezon bir aşamada motor cezası alması gerekiyordu ve Mercedes takım patronu Toto Wolff takımın Bakü'de bu cezayı almaya karar verdiğini çünkü Singapur'da geçmenin daha da zor olduğunu ve takımın Austin'deki bir sonraki yarış için büyük umutları olduğunu açıkladı.

Wolff, “Motor değişikliğini burada yapmaya karar verdik ve bunun bir eziyet yarışı olacağını biliyorduk çünkü Bakü’de geçiş yapmak çok zor.”

“Ve öyle de oldu. Yaklaştığınız anda lastikleriniz aşırı ısınıyor ve sonra geriye gidiyorsunuz.”

“İki farklı felsefe vardı ve bunu uzun uzun tartıştık. Burada bunu yapmanız gerekir çünkü 7. sıradan başlayarak bunun nereye gideceğini bilmiyorduk ya da bunu Austin'de yaparsınız. Ama Austin'in bir fırsat olduğunu düşündük ve kararımız bu yönde oldu. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Zor bir karardı.” dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Azerbaycan'da eski bir taban modeline geri dönme kararı henüz kesin sonuçlar vermemiş olsa da Mercedes, Austin'deki umutlarını tanıtmayı planladığı yeni bir tabana bağlıyor.

Wolff, “Pist aykırı bir pist, ancak yine de taban tabana zıt gibi değildi. Yeni tabanda sahip olduğumuz denge performansından hâlâ muzdariptik. Singapur'da da aynı taban kullanılacak ve bununla yarışmamız gerekecek. Ancak Austin'den itibaren muhtemelen yeni bir spesifikasyona geçeceğiz.” diye ekledi.

Mercedes'in kafa karıştırıcı, bıçak sırtındaki performans penceresi George Russell tarafından da vurgulandı; ilk stintte orta lastiklerde zorlandı ancak çok daha rekabetçi bir sert lastik etabı sunarak podyum kazandı.

Wolff, “Başlangıçta zor bir sürüştü, bir trende olduğunuzda ve pozisyon için savaştığınızda zor olduğunu düşünüyorum, ancak aracımızın yeterince iyi olmadığı açık.”

“Denge, gerçekten devam edebilmek için yeterince iyi değildi ve bunun acısını çektik.”

“Ve ikinci stint gerçekten inanılmazdı. Başlangıçta zordu ama araç dengesini bulduğunda -çünkü George onu sürülmesi gerektiği şekilde sürdü- o zaman bazı anlarda en hızlı araç bizdik.

“Aslında bu, kimin dengeyi mümkün olduğunca iyi sağladığı, kimin lastikleri doğru pencerede tuttuğu ve belirli bir pistte ne tür bir aero konseptinin işe yaradığı ile ilgili.” diye ekledi.