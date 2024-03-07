Hamilton: "Bahreyn'de yaşadığımız sorunların sebebi test süresinin az olması"

Geçtiğimiz iki sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Mercedes, yeni W15 ile sezona iyi bir başlangıç yapmak istedi. Russell 3. sırada başladığı yarışı 5. bitirdi. Yarışın bir bölümünde podyum da yer alabilecek sıraya tırmansa da daha sonra geriye düştü.

Hamilton ise, 9. sırada başladığı yarışta hem soğutma sorunları yaşadığı hem de koltuğunun kırıldığı yarışta 7. oldu.

Yaşadıkları sorunlardan sonra Cidde'ye gelene kadar çok fazla analiz yaptıklarını ve sorunları çözmek için zaman harcadıklarını söyledi.

Hamilton, "Çok fazla analiz yaptık ve yaşadığımız sorunlarla on saniyeden fazla zaman kaybettiğimizi gördük."

"Diğer takımların da sorunları vardı. Herkes tüm hazırlıklarını yapmasına rağmen bazıları zaman kaybetti. Mesela Valtteri pitte çok fazla zaman kaybetti. O anda bir ömür gibi hissetmiş olmalı ama fren problemi yaşayan başkaları da oldu."

"Yarışta bizim görmediğimiz ısınma sorunları yaşadık. Bence bu gerçekten de elimizdeki sınırlı test süresinden kaynaklanıyor. Araçla sadece bir buçuk gün geçirdik."

"Eskiden çok fazla test yapardık. Bu sayede bazı şeyleri daha iyi öğrenebiliyorduk ama şimdi çok az zamanımız oluyor. Ama bu aynı zamanda heyecan verici çünkü hareket halindeyken öğreniyoruz."

"Umarım koltuğun icabına bakılır. Çok ağır olduğum için kırılmadı çünkü kilomu verdim, gerçi kaslandığım için popom biraz daha büyüdü!" dedi.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, Doriane Pin (FRA, Prema Racing) ile birlikte Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell, Bahreyn'de yaşadıkları soğutma sorununun Cidde'de kendilerini etkilemeyeceğini söyledi. Hamilton'a bu konu sorulduğunda, " Detaylara giremem ama sorunun nerede olduğunu, belki de bazı şeyleri gözden kaçırdıklarını anladılar."

"Bu sadece soğutmada değil, aracın pek çok alanında var. Bu yüzden bu konuda değişiklikler yapmaya çalışacaklar."

"Doğru yapmadıkları bazı şeyler olduğunu fark ettiler ve HPP'de [High Performance Powertrains] harika bir iş çıkaran çok büyük bir grup insan var. Bu yüzden ileriye dönük bir sorun olduğunu düşünmüyorum." dedi.

İlk yarışta araç hakkında neler öğrendikleri sorulunca Hamilton, Bahreyn'den çok fazla olumlu sonuç çıkardıklarını ve aracı bu yıl daha iyi anladıklarını söyledi.

Hamilton, "Bahreyn'den çıkarılacak pek çok olumlu şey var. Geçtiğimiz günlerde mühendisler ve herkes elimizdeki tüm verileri gözden geçirerek büyük bir çalışma yaptı. Gelecek için üzerinde çalışmamız gereken bazı alanlar var."

"Fabrikada bir performans olduğunu biliyorum ama sanırım her hafta gitmemiz gereken yönü daha iyi anlayacağız. Bence şimdiden aracı çok daha iyi anlıyoruz. Burada farklı bir yüzeyde farklı bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Umarız olumlu bir şekilde olur." dedi.

Hamilton 2025 yılında Ferrari adına yarışacak. Hamilton'ın kırmızı tulumu giymesiyle beraber Red Bull'un dahi mühendisi Adrian Newey'in de Ferrari'ye geçebileceği çok fazla dillendirildi.

Newey ile Ferrari'de çalışmak isteyip istemeyeceği ve son günlerde dillendirilmeye başlayan Mercedes Max Verstappen ortaklığı sorulduğunda Hamilton, "Sanırım benim hamlem her şeyin mümkün olduğunu gösterdi."

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Fotoğraf: Erik Junius

"Önümüzdeki altı ay gerçekten ilginç geçecek. Bu konuda ekstra bir bilgim yok... Max'in de listede olduğundan eminim ama elinin kolunun bağlı olduğundan oldukça eminim ve ayrıca bu kadar iyi olan bir aracı bırakacağını sanmıyorum."

"Adrian'a gelince, takım içinde çalışmış biri olarak, Adrian'ın herkesin yaptığı iş için övgü aldığını biliyorum. Elbette bunun büyük bir parçası olduğunu biliyorum. Ama arka planda takımın ve sahip oldukları aracın geliştirilmesinde büyük rol oynayan pek çok mühendis olduğunu da biliyorum."

"Bu tek bir kişiye bağlı değil. Bu benim kararım değil. Ancak şu anda bu yıl ona karşı yarışıyorum, bu nedenle gelecek yıl hakkında şimdilik konuşamam." dedi.

Son olarak Bahreyn'den farklı bir pist olan Cidde hakkındaki yorumları merak edilen Hamilton, "Burada zemin çok farklı. Açıkçası Bahreyn araçları arka taraftan sınırlayan bir pistti. Cidde araçları ön taraftan sınırlayan bir pist. Bu yüzden kimin aracının iyi çalıştığını görmek gerçekten ilginç olacak"

"Dürüst olmak gerekirse bu hafta sonu daha rekabetçi olacağımızı düşünmek istiyorum. Özellikle de öğrendiğimiz şeyler, aldığımız ayar yönleri göz önüne alındığında. Umarım biraz daha ileriye doğru adım atarız." dedi.