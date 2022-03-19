Hamilton, Bahreyn'deki yarışa beşinci başlayacak olmasına rağmen mutlu

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Hamilton, sıralama turlarında pole pozisyonunu alan Charles Leclerc'in Ferrari'sinin neredeyse 0.7, 2021 şampiyonluk savaşı rakibi Max Verstappen'in ise 0.6 saniye arkasında günü beşinci sırada tamamladı.

Ancak sıralamalarda ilk iki çizgide olmamasına rağmen, ki 2021'de bunu sadece bir kez deneyimledi, Hamilton yine de, takımın büyük çabalar sarf etmesinin ardından sıralamaların ''çok mutlu'' gittiğini söyledi.

Mercedes'le ilk yarış hafta sonuna çıkan ve yarınki Bahreyn GP'sine dokuzuncu sıradan başlayacak olan George Russell'ı sıralamalarda geçen yedi kez dünya şampiyonu, ''Rahatladığımı söylemeyeceğim. Son iki haftayı, araçlar yaşadığımız sorunları ve problemleri düşünürsek genel olarak bugünden çok mutluyum.''

''Aracı sürmesi biraz kabus gibiydi fakat başımızı önümüze eğdik ve çalışmaya devam ettik. Sadece olumlu kalmayı denedikleri için bile herkesle çok gurur duyuyorum.''

''Önümüzdekiler başka bir seviyede ve bu yüzden genel olarak olduğumuz yerden mutluyum. İlk çizgide değiliz ancak güncellemeler yapıp, elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız.''

Cuma günü antrenmanından sonra Hamilton ve Russell, Red Bull ile Ferrari'nin yüksek yakıtlı sürüşlerde kendilerine göre neredeyse bir saniye önde olduğunu belirmişti.

Hamilton, Pazar günü iki takımla da yarışamayacaklarını ve Alfa Romeo'su ile yarışa altıncı sıradan başlayacak eski takım arkadaşı Valtteri Bottas'a ve sürpriz şekilde yedinci sırayı alan Kevin Magnussen'in Haas'ına karşı beşincilik savaşına odaklanacaklarını söyledi.

''[Red Bull ve Ferrari] bizden uzaklaşacaklar ve onlarla savaşta olamayacağız.''

''Dün yarış temposunda bizden bir saniye hızlılardı, yani benim savaşım muhtemelen arkamdakilerle olacak.''

''Tabii ki elimden geldiğince hızlı olacağım ve öne geçmeye çalışacağım ancak söylediğim gibi, performansları bizden daha fazla.''