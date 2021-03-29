Hamilton: "Bahreyn GP'sinin son turları 'korkunçtu'"

Gümüş Oklar, pole pozisyonundaki Verstappen'in önüne geçmek adına daha agresif bir strateji izlediğinden, Mercedes sürücüsünün 2. ve son pit stopu Verstappen'inkinden 11 tur önce yapıldı.

Taktik işe yaradı, ancak Verstappen bayrağa giden son 17 turluk sürüşü boyunca Hamilton'a amansız bir şekilde yaklaşıyordu ve Hollandalı pilot, dünya şampiyonunu tartışmalı 4. virajın dışından, son 3 tur kala geçti.

Verstappen'e geçiş sürecinde pist limitlerini aştığı için hemen pozisyonu geri vermesi talimatı verildi ve kalan birkaç turda Mercedes ile aralarındaki fark tekrar kapansa da Hamilton liderliği elinde tutarak, 96. F1 galibiyetini hanesine yazdırdı.

Yarış sonrasında yapılan basın toplantısında, son turların araç kokpitinde nasıl hissettirdiği sorulduğunda Hamilton gülerek: "Çok korkunçtu!" dedi.

"İyi değildi, sonlara doğru aracımın arkasıyla zorlanıyordum, arka lastiklerim gitmişti. Sanırım Max'inkilere kıyasla 8 tur filan daha eskilerdi."

"Yani 10 tur kala, beni yakalayacağını biliyordum ve 'onu arkamda tutmak neredeyse imkansız olacak' şeklinde düşünüyordum, ki 4. virajdaki olaya kadar da durum öyleydi."

"Ondan sonra onu arkamda, hemen gerimde tutabildim."

"Yani tam arkamdaydı ve bazı bölgelerde bana yaklaşması zordu, dolayısıyla geniş gitmek zorunda kaldı ve bu da bana biraz avantaj sağladı. Takip etme konusunda zor bir pist."

Baskıya rağmen Hamilton, Verstappen ile savaşının "her dakikasını sevdiğini" söyledi.

Hamilton, "Hafta sonunun her bir dakikasını sevdim. Takım olarak performans açısından geride olduğumuzu biliyordum - Red Bull'dakiler şimdiye kadar oldukça iyi bir iş çıkarmış."

"Yani bu hafta sonu en hızlı araca sahip olmadan bu sonucu alabilmemiz, galibiyetin gerçek bir galibiyet olduğunu gösteriyor." dedi.

Hamilton ayrıca 56 turluk yarışın son turuna kadar galibiyeti elinde tutabileceğinden de emin olmadığını söyledi.

Hamilton, "Bono (Peter Bonnington, Hamilton'ın yarış mühendisi) bana sürekli kaç tur kaldığını söylüyordu! Bana '3 tur, 2 tur' gibi bilgiler veriyordu ve ben de ona: 'Bono, sayabiliyorum! Bana bırak!' dedim."

"O sadece tedirgindi, fakat Bono ve bana karşı gösterdiği sabır için minnettarım. Son turda, 4. virajı geçtikten sonra iyi bir pozisyonda olduğumu anladım."

"Fakat 10. virajda arkadan kayma yaşadım, 11. virajdan çıkarken endişeliydim, 13. virajda anlık bir arkadan kayma yaşadım ki çok kötüydü..."

"Ve tüm bunları yaşayınca 'bu kadarmış, artık beni geçecek' diye düşünüyordum, fakat sanırım aynılarını o da yaşadı." diyerek sözlerini tamamladı.