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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Hamilton: "Bahreyn galibiyeti, zaferi en iyi araca bağlayan insanları haksız çıkardı"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Lewis Hamilton, 2021 Bahreyn GP'de elde ettiği zaferle kendisinin elde ettiği başarıları sadece araca bağlayan insanları haksız çıkardığını düşünüyor.

Hamilton: "Bahreyn galibiyeti, zaferi en iyi araca bağlayan insanları haksız çıkardı"

Hamilton, 2014'ten bu yana gerçekleştirilen 138 yarışın 74'ünü kazanırken Mercedes 103'ünü kazandı. Bazı eleştirmenler bu başarıların tamamen Mercedes araçlarının avantajına bağlıyorlar.

Ancak Hamilton, Mercedes'e geçmeden önce McLaren'da da 22 yarış kazandı ve en iyi araca sahip olmadığı bazı yarışlarda da - mesela 2018 İtalya GP - daha hızlı rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Bahreyn GP hafta sonunda Red Bull hızlı bir şekilde başladı ve sıralamalarda Max Verstappen ile Mercedes pilotlarını net bir şekilde mağlup etti. Ancak yarış daha yakın geçti ve kazanan isim Hamilton oldu.

Gösterdiği performansla eleştirmenleri susturup susturamayacağı sorulduğunda Hamilton, "Bence Pazar günkü yarış, kesinlikle kılık değiştirmiş bir lütuftu."

"Her zaman insanların yanlış olduklarını gösterebileceğiniz fırsatlar olur. Bunun kesinlikle onlardan birisi olduğunu düşünmek istiyorum."

"Ancak geçmişte de bunlardan birçok kez olduğunu düşünüyorum. Geçmişte birçok kez bu oldu. Uzun zamandır buradayım ancak gelecekte de Bahreyn'de yapabildiklerimi göstereceğim birçok fırsat olmasını umuyorum." dedi.

Red Bull'un mevcut performans avantajı, 2021 F1 sezonunun yakın mücadeleye sahne olabileceği konusunda umutların artmasına neden oldu. 2012'den bu yana Formula 1'de farklı takımlar arasında pek gerçekçi bir şampiyonluk mücadelesi olmadı.

Hamilton, geçen senelerin tam olarak ne kadar yakın geçtiğini hatırlayamadığını ancak bu senenin en zoru olmasa bile en zorlardan birisi olarak başladığını söyledi.

 

Hamilton, "Red Bull'un performansının, sizin de gördüğünüz üzere, inanılmaz güçlü olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için büyük bir adım."

"Açıkçası yarışta daha yakın olabileceğimizi düşünüyordum ancak düşündüğümden daha yakın oldu."

"Sorun şu ki onların gideceğimiz diğer pistlerde ne kadar daha iyi ya da kötü olacaklarını ya da Mercedes'in ne kadar iyi olacağını bilmiyoruz."

"Belki aracımız bazı yerlerde buradan daha iyi, bazı yerlerde buradan daha kötü olacak. Bunu bekleyip göreceğiz. Kesin olan bir şey var ki,  gelişmek için mümkün olan en sıkı şekilde çalışacağız." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Alex Kalinauckas

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