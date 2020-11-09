Hamilton: "Babam Mercedes'e gitmeme sıcak bakmıyordu"

Hamilton, Formula 1'e giriş yaptığı McLaren'dan 2012 sonunda ayrılarak o dönem için daha geride görülen Mercedes'e geçiş yapmıştı.

O dönemde Hamilton'ın bu hamlesi birçok kişi tarafından eleştirilmişti ancak sonunda gülen Hamilton oldu. 2014'ten bu yana Hamilton 5 şampiyonluk daha kazanırken bu sene 6. kez kazanacak ve toplamda 7 şampiyonlukla Michael Schumacher'i yakalamış olacak.

Ziggo Sport'a konuşan Hamilton, "O dönemde etrafımda bulunan hemen hemen herkes, McLaren'dan ayrılmamın bir manasının olmadığını söylüyordu. Babam dahi McLaren'da kalmamın daha iyi olacağını söylüyordu. Bu yüzden bu düşünceleri dinledikten sonra, her şeyi yeniden dikkatli bir şekilde düşünmek zorunda kaldım. Ne başarmak istiyordum, neye hazırdım, neye değildim?"

"Sonunda kendi hislerime ve düşüncelerime göre karar verdim. Kararı kendi başıma verdim. Diğer insanların görmek istedikleri ya da umdukları şeye göre karar vermedim. Sadece kariyerim için değil, aynı zamanda birey olarak da gelişimim için ciddi bir adımdı."

"Bu yüzden o dönemde verdiğim karardan gurur duyuyorum. Bundan önemli bir ders çıkarmalıyız. Bazen diğer insanlardan tavsiye alırız, farklı insanlardan yorum duymamız gerekir. Ancak kendimize inanmalı ve diğerleri ne söylerse söylesin kararı kendimiz vermeliyiz." dedi.